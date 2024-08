Deguste vinhos de 20 vinícolas em evento que passa por SP e outras 4 cidades

Um dos maiores eventos de degustação de vinhos do Brasil está prestes a chegar a São Paulo e mais quatro cidades brasileiras. O Grand Tasting 2024 é organizado pela importadora Grand Cru e reunirá produtores internacionais com degustações exclusivas de seus rótulos. A grande prova será realizada entre os dias 3 e 7 de setembro, começando pela cidade de São Paulo.

Na capital paulista, o encontro para os amantes de vinho acontece no dia 3, segunda-feira, na Casa das Caldeiras, na zona oeste da cidade, com a presença de mais de 20 produtores das principais vinícolas de seu portfólio e dezenas de rótulos a serem degustados. De São Paulo, o evento segue para Campinas, onde será possível provar rótulos como Brunello di Montalcino, Chablis, Amarone, entre outros. Por lá, o evento acontecerá no dia 4 de setembro, no salão principal do Tênis Clube, no bairro do Cambuí.

Na sequência, o evento chega ao Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro, no Espaço Lagoa, no Clube Monte Líbano, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. No dia 6 de setembro, é a vez da cidade de Londrina, no Paraná, receber o evento, no Espaço de Eventos da CASA/B.

Para encerrar, o Grand Tasting desembarca na Região Norte. Em Belém, as degustações com a presença de ilustres produtores e muitos vinhos renomados acontecerão no dia 7 de setembro, na Sede da Assembleia Paraense.

Os ingressos devem ser adquiridos com antecedência e custam a partir de R$ 180. Em todas as cidades, o valor do ingresso dá direito à degustação dos vinhos da feira e acesso aos produtores presentes. Em cada local, serão oferecidas diversas opções de alimentação, todas pagas à parte.

Serviço: Grand Tasting 2024. De 3 a 7 de setembro - das 16h as 22h, nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Londrina e Belém.