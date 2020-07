Decoração: conheça os novos modelos de guarda-roupa para seu quarto

Já pensou como a história do mobiliário evoluiu? Quantas modas para casa nós já conhecemos através dos livros ou presenciamos em lojas e feiras de arquitetura e decoração? E as mudanças não param. Cada dia os fabricantes lançam mais e mais peças novas no mercado. Se no passado os armários de roupas eram pequenos e escuros, deprimindo os ambientes, hoje os modelos de guarda-roupa são bem mais incríveis. Veja.

Estruturas e acabamentos

A aparência dos antigos roupeiros pode não parecer, agora, mais tão belos para nós. Isto é porque os gostos mudam com o tempo, assim como as tendências. Na atualidade, os guarda-roupas apresentam um design e linhas mais simples, além de menos ornamentos. Sua imagem não pesa tanto no ambiente decorado. E tais peças também são mais fáceis de serem limpas e de combinar com qualquer estilo de cômodo.

INÁ Arquitetura e Oliva Arquitetura INÁ Arquitetura e Oliva Arquitetura

Podemos solicitar aos lojistas um guarda roupa pronto ou feito sob medida para a nossa casa. A vantagem do segundo modelo está mais para a questão da qualidade – sobre todos os aspectos.

Primeiramente, porque pode ser construído no material desejado. E ser feito com as medidas e subdivisões que melhor possam aproveitar a área livre do quarto e atender bem as necessidades de seus usuários.

Móveis prontos são produzidos em escala. Já móveis feitos sob medida podem apresentar um design totalmente personalizado, muito mais autêntico. Mas, em ambos os casos, os projetistas têm preferido preferencialmente a utilização dos aglomerados, como MDF, para a fabricação das peças. E as mesmas devem receber uma camada de laminado – que pode ser até mesmo estampado – como proteção.

Ornare Ornare

De fato, a questão do revestimento tem chamado bastante atenção nos novos modelos de guarda-roupa. Para que os cenários fiquem mais leves, muita gente tem optado por móveis com tamponamento laminado na cor branca ou em textura de madeira clara. Mas é possível pedir para que as portas sejam revestidas com placas de fórmica ou de espelho; ou mesmo serem feitas em vidro fumê – o que fica lindo também.

Só é preciso tomar muito cuidado com a utilização destas peças com tanta cor e reflexo. Isto tende a afetar profundamente o resultado final das decorações e até mesmo a utilização dos ambientes de um modo geral. Guarda-roupa em branco pode fazer o quarto parecer mais amplo. Os espelhados também, fora que ajudam na montagem dos looks. E os coloridos intensos tornam o cenário mais divertido.

Renata Basques Renata Basques

Divisões internas e organização

Antes de comprar um guarda-roupa novo para o seu quarto, você precisa estudar quais as subdivisões que este móvel deve ter. Pense nos pertences que cada pessoa guarda na vida.

É claro que um roupeiro de criança e um de adulto tem que apresentar características diferentes. E mesmo homens e mulheres da mesma faixa etária podem necessitar de guarda-roupas com compartimentos diferentes.

Aquiles Nicolas Kílaris e Georgia Suassuna Aquiles Nicolas Kílaris e Georgia Suassuna

Então, faça uma lista de tudo àquilo que será guardado dentro do seu guarda-roupa. Isto lhe revelará qual o modelo de subdivisão que esta peça deverá ter.

No geral, todo roupeiro apresenta diferentes medidas de nichos. Só que você poderá precisar também de uma seção com cabideiros – talvez em duas alturas, se você tiver vestidos. Também calceiros, gaveteiros e mais.

Concretize Concretize

Você pode até optar para a decoração da sua casa, por uma questão de estilo ou de funcionalidade, construir um guarda-roupa sem portas.

Isto é bastante comum em projetos de closets, por exemplo. E, neste caso, seria importante avaliar como os seus pertences ficarão à mostra sem comprometer o visual do quarto. Uma ideia é criar um sistema de organização mais harmônico, incluindo o uso de caixas coloridas.

Design que ajuda na economia de espaço

Outra questão que deve ser muito bem avaliada na hora de escolher um modelo de guarda-roupa para casa são as dimensões máximas que tal mobília pode ter. Isto porque cada centímetro em uma planta baixa é valioso.

Devemos buscar formas de otimizar os ambientes para que sobre mais área livre destinada à circulação e outras atividades. E tem jeito de conseguir isto com os novos modelos de guarda-roupa.

A alternativa um é tirar da lista os roupeiros com portas de bater, que abrem para fora. No lugar, substituí-los por aqueles com portas de correr, que deslizam sobre trilhos e que ocupam menos espaço. E ainda seria melhor se estas peças não precisassem de puxadores para abrir ou se puderem ter seus puxadores embutidos na marcenaria.

Leticia Araujo Leticia Araujo

Devemos lembrar de que sempre é possível construir armários dentro de estruturas pré-existentes. Isto ajudaria – e muito – na economia de espaço do quarto. Assim, você pode deixar paredes de alvenaria como fundo do seu guarda-roupa e mandar fazer a sua parte interna com prateleiras de madeira ou de metal aramado.

Qual alternativa você prefere? Qual delas tem mais a ver com seu estilo? Faça sua escolha e comece a mudar seu quarto o quanto antes.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.