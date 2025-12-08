Conheça o hotel que virou o “queridinho” dos brasileiros em Miami

O Brasil voltou a ocupar o topo do ranking de turistas internacionais em Miami no primeiro semestre de 2025. Foram 182 mil visitantes, segundo o Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB). O número supera Colômbia e Canadá e reforça a relevância do turista brasileiro, especialmente em bairros como Brickell.

Considerada a região mais urbana e cosmopolita de Miami, Brickell é conhecida por arranha-céus modernos, hotéis sofisticados e pelo ritmo dinâmico do distrito financeiro. É nesse cenário que está o Novotel Miami Brickell, da rede francesa Accor, a duas quadras da Brickell Avenue e ao lado do Simpson Park, área preservada de floresta de madeira nobre.

"Vistas das copas das árvores, emolduradas por

arranha-céus e pela Biscayne Bay, dão ao rooftop do

hotel a atmosfera de um refúgio tropical no coração da cidade."

Localização estratégica para lazer e negócios

A localização explica boa parte da procura. Duas quadras separam o hotel da Brickell Avenue, eixo que concentra empresas, restaurantes, comércio e boa parte das reuniões que atraem executivos à cidade. Quem se hospeda ali também está a menos de dez minutos a pé da South Miami Avenue, endereço de bares, restaurantes e shopping centers.

O perfil dos hóspedes é variado: executivos estendem a estadia para incluir dias de descanso; famílias aproveitam a mobilidade para distribuir passeios pela cidade; casais combinam praia, compras e atrações culturais. Esse movimento, chamado bleisure, que integra trabalho e lazer no mesmo roteiro, se consolidou depois da pandemia e hoje influencia a escolha de hospedagem em destinos urbanos.

Estrutura completa com áreas verdes e rooftop

A estrutura do hotel acompanha essa tendência. O rooftop tem piscina e bar com vista para a Biscayne Bay e para os prédios de Brickell, tornando-se ponto de encontro entre hóspedes no fim da tarde. O lobby, inspirado na cultura litorânea de Miami, reforça o clima descontraído.

O restaurante atende quem prefere resolver refeições no próprio hotel, e o acesso direto ao Simpson Park oferece uma vantagem rara no entorno densamente ocupado. A presença dessa área preservada amplia a sensação de descanso, mesmo em uma região de intenso fluxo corporativo.

À medida que a estadia avança, porém, outros elementos passam a pesar na experiência. No rooftop, a piscina de borda infinita se abre para o horizonte de Downtown e para o azul da Biscayne Bay. No início da noite, quando o sol se põe atrás dos prédios, o espaço ganha uma luz dourada que cria um ambiente naturalmente associado ao descanso.

O VISTA Rooftop Bar & Lounge complementa essa atmosfera com coquetéis autorais e um menu que evoca sabores tropicais, oferecendo momentos que se tornam parte da memória afetiva da viagem.

Nas áreas internas, o design contemporâneo característico da marca Novotel, com linhas limpas, luz natural e cores suaves, cria ambientes acolhedores pensados para bem-estar e produtividade. O lobby amplo e iluminado reforça essa sensação de chegada tranquila, mesmo em meio à intensidade urbana de Miami.

O restaurante Lima, com menu que celebra influências peruanas e latino-americanas, e o Uva Lobby Bar ampliam as possibilidades para quem prefere refeições no próprio hotel. E um diferencial raro em Brickell: o acesso direto ao Simpson Park, que adiciona uma camada inesperada de natureza e serenidade ao cotidiano dos hóspedes.

Localização estratégica para lazer e negócios

A localização explica boa parte da procura. Duas quadras separam o edifício-hotel da Brickell Avenue, eixo que concentra empresas, restaurantes, comércio e boa parte das reuniões que atraem executivos à cidade. Quem se hospeda ali também está a menos de dez minutos a pé da South Miami Avenue, endereço de bares, restaurantes e shopping centers.

O perfil dos hóspedes é variado: executivos estendem a estadia para incluir dias de descanso; famílias aproveitam a mobilidade para distribuir passeios pela cidade; casais combinam praia, compras e atrações culturais. Esse movimento, chamado bleisure, que integra trabalho e lazer no mesmo roteiro, se consolidou depois da pandemia e hoje influencia a escolha de hospedagem em destinos urbanos.

Mobilidade como aliada para explorar Miami

A mobilidade segue como outro atrativo. A estação do Metrorail próxima conecta Brickell a outros bairros-chave, reduzindo a dependência do carro e favorecendo deslocamentos rápidos. As vias expressas nos arredores encurtam o trajeto até pontos turísticos como o Porto de Miami, o Bayfront Park, o Kaseya Center e o Vizcaya Museum & Gardens.

Bairros como Little Havana e Wynwood continuam no radar dos visitantes interessados em cultura, gastronomia e arte local, enquanto Downtown vive um processo contínuo de renovação urbana.

Para quem deseja explorar diferentes regiões sem abrir mão de conveniência, estar em um bairro conectado por transporte público e vias rápidas faz diferença. No fim, o que transforma o Novotel Miami Brickell em um dos favoritos dos brasileiros não é apenas sua localização estratégica, mas a combinação entre bem-estar, conforto inteligente e design contemporâneo que guia a marca Novotel.

Aqui, o hóspede sente que está no centro da cidade sem abrir mão da sensação de refúgio, em um hotel que acompanha o ritmo de Miami, mas também oferece pausas significativas. Para quem viaja a negócios, lazer ou mistura os dois, o Novotel Miami Brickell se consolida como ponto de partida e de chegada para uma experiência única na cidade.