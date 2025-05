Entre rendas e bordados

Seu nome é um dos mais relevantes hoje no segmento de moda festa e noivas. Mas nem sempre foi assim. De 2016 a 2023, a estilista carioca Lethicia Bronstein dedicou-se à moda casual, que teve sucesso na pandemia, mas não alimentou sua paixão. Em 2024, ela se voltou para o desenvolvimento de peças exclusivas e sob medida, mirando um nicho de mercado que valoriza o trabalho artesanal e a personalização. Seguindo tendências globais, a estilista reformulou o serviço na loja da Oscar Freire, em São Paulo, para ser mais reservado, com atendimento presencial e hora marcada. Fora do ateliê, Bronstein conta o que gosta de fazer em seu tempo livre.

Viagem | São Bartolomeu. Sempre que eu posso, escolho a ilha no Caribe para recarregar as energias. É um lugar onde o tempo desacelera, o celular praticamente não toca. Isso, para mim, é um luxo.

Livro | O Segredo, de Rhonda Byrne. Foi um livro que chegou até mim em um momento em que eu precisava resgatar minha força interior. A forma como ele fala sobre o poder da mente, da gratidão e da intenção me tocou profundamente.

Série | Sex and the City é quase um manifesto de estilo, personalidade e liberdade feminina. A forma como cada uma das quatro protagonistas representa um arquétipo de mulher é fascinante. Já me reconheci em cada uma delas, em diferentes momentos da minha vida.

Esporte | Gosto de dança, principalmente jazz, ao qual me dediquei por quase 20 anos e foi, além da minha primeira profissão, uma das experiências mais formadoras da minha vida. A dança me ensinou disciplina, senso estético, respeito ao corpo e aos seus movimentos.

Moda | Sou apaixonada por peças que têm alma, como tecidos leves, cores vibrantes, rendas trabalhadas a mão, bordados com história. Faço questão de vestir e valorizar a moda brasileira, porque acredito no nosso poder criativo e na força do feito a mão.

Objeto de desejo | Mais do que qualquer objeto, meu maior desejo hoje é o equilíbrio. Equilíbrio entre ser mãe, mulher, empreendedora e criativa. Conciliar a intensidade do trabalho com os momentos em família, com minha filha, com meu marido, com o tempo para mim mesma.

Rotina estrelada

O chef mais famoso do Brasil divide seu tempo entre os restaurantes, viagens pelo Brasil e a prática de jiu-jítsu

Alex Atala: o chef mais famoso do Brasil (Leandro Fonseca /Exame)

Alex Atala vive um momento de celebração. O cozinheiro que colocou a gastronomia brasileira em destaque no mundo está celebrando os 25 anos do D.O.M. O restaurante acaba de receber duas estrelas no Michelin pelo décimo ano consecutivo. Desde que a premiação chegou ao Brasil, a casa tem a cotação máxima já alcançada no país. Além do Dalva e Dito, Atala tem a operação do 7 Gastronomia, em que assina cardápios para festas e eventos. Também lançou com outros sócios o Resid, clube de membros para hospitalidade e experiências. E em agosto vai estrear um programa na Rede Globo com Ana Maria Braga, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda. Entre um e outro afazer, ele gosta de viajar.

Viagem | Sempre fujo para a Bahia, onde tenho uma casa e família perto, e vou uma ou duas vezes por ano para a Amazônia, onde me conecto com a natureza e as pessoas de um jeito muito único. O destino que mais me marcou foi o Japão.

Série | The Bear (Disney+) traz a realidade do restaurante do ponto de vista da cozinha e da gestão do negócio, que também é a nossa realidade. É bem visceral, muito bem-feita e com ótimos atores.

Esporte | O jiu-jítsu é minha grande paixão, pratico desde jovem e sou faixa-preta. E pratico ioga todos os dias de uns anos para cá. Mas também nado, levanto peso. E adoro pescar.

Moda | Sou bem básico: calça, camiseta neutra e tênis. Se preciso estar mais arrumado, camisa branca. Essa roupa traduz meu estilo.

Gastronomia | Gosto de churrasco de peixe, vegetais ou carne, uma boa farofa, salada fresca. São sabores simples que agradam sempre.

OFERECIDO POR BTG

O melhor em viagens e gastronomia

O acesso a casas premiadas como o D.O.M. fica mais fácil para clientes do cartão Ultrablue do BTG Pactual, que contam com um serviço de concierge por WhatsApp para auxiliá-los em experiências exclusivas. Entre os benefícios estão emissão de passagens de cruzeiros e viagens aéreas nacionais e internacionais, reservas em villas, casas, ilhas e lodges, serviços em hotéis parceiros — e reservas nos melhores restaurantes do mundo.