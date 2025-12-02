A temporada de premiações do cinema já começou positiva para O Agente Secreto. A produção brasileira, criada e dirigida por Kleber Mendonça Filho, recebeu dois prêmios no New York Critics Circle (NYFCC), de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para Wagner Moura. Os vencedores foram anunciados pelas redes sociais da associação nesta terça-feira, 2.

O prêmio é um dos primeiros termômetros para o Oscar de 2026, cuja cerimônia está marcada para o dia 15 de março. Composto por críticos de cinema de publicações novaiorquinas, o NYFCC tradicionalmente tem vencedores em comum com o Oscar — um ótimo sinal para o longa brasileiro.

O Agente Secreto é o quarto filme brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Filme Internacional do NYFCC. Os demais vencedores nos anos passados foram Pixote (1981), Cidade de Deus (2003) e Bacurau (2020), também de Kleber Mendonça Filho.

A vitória de Moura, por outro lado, é inédita. Ele é agora o primeiro e único brasileiro a receber a estatueta de Melhor Ator na premiação.

Vem aí o segundo Oscar do Brasil?

Vencedor de quatro prêmios no Festival de Cinema de Cannes — incluindo o de Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) —, O Agente Secreto é a grande aposta do Brasil para o Oscar de 2026.

O filme foi a escolha da Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga entre os indicados da categoria de Melhor Filme Internacional, e vem colecionando prêmios internacionais ao longo do ano. A trajetória é semelhante à de Ainda Estou Aqui no ano passado. O longa de Walter Salles conquistou mais de 50 prêmios em festivais de todo o mundo e trouxe para casa a primeira estatueta do Oscar do Brasil.

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro e segue em cartaz.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar está prevista para o dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre em Hollywood (Los Angeles, EUA). A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.