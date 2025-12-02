Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Wagner Moura e 'O Agente Secreto' vencem prêmios no New York Critics Circle

Premiação é um dos primeiros termômetros para o Oscar de 2026 e já premiou outros três filmes brasileiros desde 1981

'O Agente Secreto': vem Oscar por aí? (Vitrine Filmes/Divulgação)

'O Agente Secreto': vem Oscar por aí? (Vitrine Filmes/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15h55.

Tudo sobreOscar 2026
Saiba mais

A temporada de premiações do cinema já começou positiva para O Agente Secreto. A produção brasileira, criada e dirigida por Kleber Mendonça Filho, recebeu dois prêmios no New York Critics Circle (NYFCC), de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para Wagner Moura. Os vencedores foram anunciados pelas redes sociais da associação nesta terça-feira, 2.

O prêmio é um dos primeiros termômetros para o Oscar de 2026, cuja cerimônia está marcada para o dia 15 de março. Composto por críticos de cinema de publicações novaiorquinas, o NYFCC tradicionalmente tem vencedores em comum com o Oscar — um ótimo sinal para o longa brasileiro.

O Agente Secreto é o quarto filme brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Filme Internacional do NYFCC. Os demais vencedores nos anos passados foram Pixote (1981), Cidade de Deus (2003) e Bacurau (2020), também de Kleber Mendonça Filho.

A vitória de Moura, por outro lado, é inédita. Ele é agora o primeiro e único brasileiro a receber a estatueta de Melhor Ator na premiação.

Vem aí o segundo Oscar do Brasil?

Vencedor de quatro prêmios no Festival de Cinema de Cannes — incluindo o de Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) —, O Agente Secreto é a grande aposta do Brasil para o Oscar de 2026.

O filme foi a escolha da Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga entre os indicados da categoria de Melhor Filme Internacional, e vem colecionando prêmios internacionais ao longo do ano. A trajetória é semelhante à de Ainda Estou Aqui no ano passado. O longa de Walter Salles conquistou mais de 50 prêmios em festivais de todo o mundo e trouxe para casa a primeira estatueta do Oscar do Brasil.

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro e segue em cartaz. 

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar está prevista para o dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre em Hollywood (Los Angeles, EUA). A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

Acompanhe tudo sobre:FilmesFilmes brasileirosOscarOscar 2026Cinema

Mais de Casual

Lexus, “a marca do omotenashi”, lança elétrico de meio milhão de reais

Prada e Versace: aquisição bilionária redefine força da moda italiana

'O Agente Secreto' sai sem prêmios do Gotham Awards; veja vencedores

Lançamentos do Mubi em dezembro de 2025: veja os filmes e as séries

Mais na Exame

Pop

Nomes compostos modernos para bebês: as tendências para 2026

Inteligência Artificial

Nadella diz que tamanho da Microsoft virou obstáculo na corrida da IA

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Escola de SP transforma ‘terceirão’ em empresa – e aproxima os estudantes do mercado de trabalho

Mercados

Fundos de ações voltam a ganhar espaço — o que isso significa?