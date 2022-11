Cozinha cor-de-rosa: 8 inspirações para fugir do branco

A cor rosa representa feminilidade, delicadeza e romantismo. É uma cor indicada para quem precisa atrair boas energias e suavidade para a decoração - características que são muito bem vindas em projetos de cozinha.

Mas não pense que estamos falando das decorações completamente cor de rosa, daquelas bem antiquadas. Muito pelo contrário. Separamos oito projetos incríveis que apostaram em combinações modernas para compor uma cozinha cor-de-rosa cheia de personalidade.

Cozinha preta com bancada rosa

A cozinha preta por si só é sinônimo de modernidade. Por isso, incluir cores mais vibrantes na bancada - ou de outros revestimentos - é a melhor forma de dar um toque de personalidade ao projeto.

A bancada cor de rosa geralmente é feita de silestone, um material composto por quartzo e resina, que entrega resistência e durabilidade a projetos modernos. É uma das melhores opções para quem está reformando a cozinha.

Outra forma de adicionar um toque de rosa nos revestimentos da cozinha é por meio de adesivos. Experimente adesivar a parede da pia ou o balcão da cozinha americana. Não é uma opção tão resistente quanto comprar a pedra cor de rosa, mas ajuda a transformar o espaço por um tempo.

Ah, outra dica é: invista em tons de rosa claro para fazer um projeto mais suave e deixe os tons mais vibrantes e escuros, como pink ou magenta, para compor uma decoração moderna e cheia de personalidade.

Geladeira retrô cor-de-rosa

Muitas lojas passaram a comercializar a geladeira, assim como outros eletrodomésticos importantes para a rotina na cozinha, em diferentes tonalidades - inclusive rosa.

É uma forma simples e bem bonita de adicionar a cor na decoração.

Nossa sugestão é investir em tons mais claros do rosa, como o famoso millenium pink, que é mais suave e combina com diferentes paletas de cores: branco, cinza, verde, azul e tons amadeirados.

Dica: você pode envelopar sua geladeira antiga para deixar na cor rosa, assim economiza na compra de novos eletrodomésticos. Mas busque profissionais capacitados para realizar o serviço.

Armários rosa e roxo

A combinação de rosa e roxo é moderna e desperta criatividade no ambiente.

A melhor forma de unir essas duas tonalidades na decoração da cozinha é em conjunto com um revestimento moderno. Uma tendência que você pode aproveitar no projeto é o granilite, como feito no projeto que selecionamos de inspiração.

Mas, se a ideia for criar uma combinação mais simples e suave, a dica é escolher apenas uma tonalidade para compor os armários e deixar a outra para os utensílios de cozinha e enfeites. Essas duas cores harmonizam muito bem juntas, então não tem segredo: escolha a versão que mais combina com sua personalidade.

Decoração em cinza e rosa claro

Os tons de cinza são considerados neutros e, por isso, são os mais indicados para “quebrar” a feminilidade proeminente da cor rosa.

Experimente usar um tom de cinza mais escuro para contrastar com a suavidade dos tons de rosa claro.

Além disso, aproveite para usar o revestimento cimento queimado no chão ou nas paredes para destacar o efeito de decoração industrial no ambiente. Fica sensacional!

Armários aéreos cor-de-rosa

Não precisa encher a cozinha de elementos cor de rosa para garantir o efeito moderno e delicado da tonalidade na decoração. Faça apenas os armários aéreos ou escolha apenas uma porta dos armários para investir na cor, por exemplo. Isso já será o bastante para deixar sua cozinha mais alegre e criativa.

Decoração em rose gold

O truque para destacar a sofisticação de um projeto cor de rosa é por meio de enfeites metalizados em tons de rose gold ou dourado.

O tom rose gold é a mistura perfeita entre o cobre e o dourado, que resulta em peças rosadas de tonalidades únicas! Experimente usar torneiras, pendentes e cadeiras feitas em rose gold para harmonizar com o rosa dos armários.

Não esqueça de fazer alguns pontos da cozinha na cor branca, como a bancada ou o revestimento da parede, para dar equilíbrio à paleta de tons rosados.

Armários verdes e revestimento em cor-de-rosa

A dica para não errar na combinação de rosa com verde é escolher uma cor para ser o grande destaque da decoração e usar a outra em tonalidades mais suaves, bem claras, para harmonizar.

Os projetos que contam com o verde esmeralda costumam destacar a modernidade do ambiente, enquanto os projetos com ambas as tonalidades claras são mais suaves e delicados, portanto, se a ideia for não exagerar na paleta de cores do ambiente, invista na segunda opção.

Cozinha em tons pastel

Por fim, temos uma cozinha em que o rosa faz parte da paleta de tons pastel. Ou seja, tons com baixo contraste e saturação.

Essa paleta é muito utilizada em projetos mais divertidos e charmosos, como um design vintage ou retrô. Além disso, são cores que lembram doces e remetem à infância, então use apenas se gostar da proposta.

Dica: se quiser um projeto mais moderno, use o rosa claro com azul marinho. É uma combinação incrível também!

Essas dicas foram criadas pela equipe da Viva Decora.

