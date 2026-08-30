Quem é a única brasileira na lista da Time dos 100 mais influentes em IA

Uma única mulher brasileira integra a edição da TIME100 AI, lista divulgada pela revista norte-americana Time, que reúne as cem personalidades mais influentes do mundo no desenvolvimento e na aplicação da inteligência artificial.
O ranking é dividido em quatro categorias — Líderes, Inovadores, Formadores e Pensadores — e busca reconhecer quem vem moldando os rumos do setor em escala global. A seleção leva em conta avanços técnicos, além do impacto social, econômico e ético dessas tecnologias.
A ativista Veronyka Gimenes é a única brasileira presente na lista.
IA contra o discurso de ódio
Na categoria Pensadores, a ativista Veronyka Gimenes, conhecida como "Trava Hacker", foi reconhecida pelo trabalho à frente da ONG Código Não Binário.
Gimenes é a criadora do TybyrIA, modelo de código aberto voltado à identificação de discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+ em português. A ferramenta serviu como base técnica para uma ação judicial de US$ 20 milhões movida contra Meta, Google, X e ByteDance por conta da disseminação desse tipo de conteúdo em suas redes.
Veja a lista completa de pessoas
- Mark Chen, Sam Altman e Greg Brockman — diretor de pesquisa da OpenAI; CEO da OpenAI; presidente da OpenAI
- Elon Musk — CEO da SpaceX
- Dario e Daniela Amodei — cofundadores da Anthropic
- Arvind Krishna — CEO e presidente do conselho da IBM
- Lila Ibrahim — diretora de preparação para IA da Google DeepMind
- Liang Rubo — cofundador, presidente do conselho e CEO da ByteDance
- A.G. Sulzberger — editor e presidente do conselho da The New York Times Co.
- Hock Tan — CEO da Broadcom
- Arvind Raman — diretor interino do U.S. CAISI dos EUA e diretor do NIST
- Jeff Bezos — fundador da Amazon; cofundador e co-CEO da Prometheus
- Moustapha Cissé — fundador e CEO da Kera Health Platforms
- Josh Payne — fundador e CEO da Nscale
- Larry Ellison — cofundador, diretor de tecnologia e presidente executivo do conselho da Oracle
- He Tingbo — diretora da Huawei
- Valerii Borovyk — fundador e CEO da First Contact
- Joëlle Pineau — diretora de IA da Cohere
- Matt Garman — CEO da Amazon Web Services
- Ali Ghodsi — cofundador e CEO da Databricks
- Eddie Wu — CEO da Alibaba
- Elizabeth Reid — vice-presidente e chefe de Busca do Google
- Nigel Vaz — CEO da Publicis Sapient
- Michael Intrator — cofundador e CEO da CoreWeave
- Liang Mong Song — co-CEO da SMIC
Inovadores
- Daniel Nadler — fundador e CEO da OpenEvidence
- Ben Affleck — ator e cineasta
- Stella Li — vice-presidente executiva da BYD
- Michael Truell — cofundador e CEO da Cursor
- Azalia Mirhoseini e Anna Goldie — cofundadoras da Ricursive Intelligence
- Yang Zhilin — cofundador e CEO da Moonshot AI
- Peter Steinberger — criador do OpenClaw
- Anima Anandkumar — professora de Computação e Ciências Matemáticas do Caltech
- Mohamed Moussa — cofundador e diretor de tecnologia da Tarteel
- Coerte Voorhees — escritor e cineasta
- Brendan Foody — cofundador e CEO da Mercor
- Mikey Shulman — cofundador e CEO da Suno
- Danielle Boyer — fundadora da The STEAM Connection
- Utkarsh Saxena — cofundador e CEO da Adalat AI
- Uljan Sharka — fundador e CEO da Domyn
- Andrew Feldman — cofundador e CEO da Cerebras Systems
- Deng Taihua — cofundador, presidente do conselho e CEO da AgiBot
- Zhang Peng — CEO da Zhipu
- Winston Weinberg — cofundador e CEO da Harvey
- Suchi Saria — fundadora e CEO da Bayesian Health
- Sanjay Mehrotra — presidente do conselho, presidente e CEO da Micron Technology
- Vivek Raghavan — cofundador da Sarvam AI
- Hon Weng Chong — fundador e CEO da Cortical Labs
- Xiao Hong — fundador e CEO da Manus
- Doreen Bogdan-Martin — secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT), das Nações Unidas
- Joseph Gordon-Levitt — cofundador da Creators Coalition on AI
- Pat Grady e Alfred Lin — co-responsáveis pela Sequoia Capital
- Bernie Sanders — senador dos EUA pelo estado de Vermont
- Paris Hilton — ativista contra deepfakes
- David Sacks — copresidente do Conselho de Assessores do Presidente para Ciência e Tecnologia
- Angle Bush — fundadora da Black Women In Artificial Intelligence
- Alessandra Sala — copresidente da UNESCO Women for Ethical AI e diretora sênior de IA e ciência de dados da Shutterstock
- Max Tegmark — fundador e presidente do Future of Life Institute
- Jack Clark — cofundador e responsável pela área de Benefício Público da Anthropic
- Garrett Lord — cofundador e CEO da Handshake
- Andrea Bartz — escritora
- Joe Dominguez — presidente e CEO da Constellation Energy Group
- Erin Brockovich — fundadora da Brockovich AI Data Center Reporting
- Sunny Gandhi — codiretor executivo da Encode
- Bernadette Meehan — CEO da Wikimedia Foundation
- Philip Colligan — CEO da Raspberry Pi Foundation
- Sarah Guo — fundadora da Conviction
- Meetali Jain — diretora-executiva da Tech Justice Law
- Liz Shuler — presidente da AFL-CIO
- Geoff Ralston — fundador da SAIF
- Wafa Ben-Hassine — chefe da Seção de Tecnologia Digital e Direitos Humanos da OHCHR
- Andy Konwinski — cofundador da Databricks, Laude e Perplexity
- Max Spero — cofundador e CEO da Pangram Labs
- Mira Murati — cofundadora e CEO da Thinking Machines Lab
- Ilya Sutskever — cofundador e cientista-chefe da Safe Superintelligence
- Fei-Fei Li — cofundadora e CEO da World Labs e codiretora fundadora do Stanford Institute for Human-Centered AI
- Marian Croak — vice-presidente de IA responsável e tecnologia centrada no ser humano do Google
- Emil Michael — subsecretário de Guerra para Pesquisa e Engenharia e diretor de tecnologia do Departamento de Defesa dos EUA
- Yann LeCun — presidente executivo e cofundador da Advanced Machine Intelligence Labs
- Ravi Kumar S — CEO da Cognizant
- Zhou Bowen — diretor e cientista-chefe do Shanghai AI Laboratory
- Chelsea Finn — cofundadora da Physical Intelligence
- Beth Barnes — fundadora e CEO da METR
- Veronyka Gimenes — cofundadora e diretora institucional do Código Não Binário
- Hank Green — YouTuber
- Daniela Rus — diretora do MIT CSAIL e cofundadora da Liquid AI
- Owain Evans — diretor da Truthful AI
- Ayoung Kim — artista
- Sanmi Koyejo — cofundador da Virtue AI
- Karine Perset — vice-chefe da Divisão de IA e Tecnologias Digitais Emergentes da OCDE
- Alex Rives — chefe de Ciência da Chan Zuckerberg Initiative
- Newton Campbell Jr. — pesquisador sênior de IA da NASA OCIO e membro do conselho da The Planetary Society
- Josh Parker — chefe de Sustentabilidade da Nvidia
- David Autor — professor de Economia do MIT
- Darío Gil — subsecretário de Ciência do Departamento de Energia dos EUA
- Andy Masley — pesquisador e escritor
- Chad Edwards — cofundador e CEO da CuspAI