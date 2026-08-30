Inteligência Artificial

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Quem é a única brasileira na lista da Time dos 100 mais influentes em IA

Ranking da revista americana destaca nomes nacionais que vão de semicondutores e saúde a grandes modelos de linguagem e impacto social

Time 100 IA: conheça os brasileiros selecionados (Magnific/Reprodução)

Time 100 IA: conheça os brasileiros selecionados (Magnific/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13h46.

Última atualização em 30 de agosto de 2026 às 14h37.

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Uma única mulher brasileira integra a edição da TIME100 AI, lista divulgada pela revista norte-americana Time, que reúne as cem personalidades mais influentes do mundo no desenvolvimento e na aplicação da inteligência artificial.

O ranking é dividido em quatro categorias — Líderes, Inovadores, Formadores e Pensadores — e busca reconhecer quem vem moldando os rumos do setor em escala global. A seleção leva em conta avanços técnicos, além do impacto social, econômico e ético dessas tecnologias.

A ativista Veronyka Gimenes é a única brasileira presente na lista.

IA contra o discurso de ódio

Na categoria Pensadores, a ativista Veronyka Gimenes, conhecida como "Trava Hacker", foi reconhecida pelo trabalho à frente da ONG Código Não Binário.

Gimenes é a criadora do TybyrIA, modelo de código aberto voltado à identificação de discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+ em português. A ferramenta serviu como base técnica para uma ação judicial de US$ 20 milhões movida contra Meta, Google, X e ByteDance por conta da disseminação desse tipo de conteúdo em suas redes.

Veja a lista completa de pessoas

Líderes

  • Mark Chen, Sam Altman e Greg Brockman — diretor de pesquisa da OpenAI; CEO da OpenAI; presidente da OpenAI
  • Elon Musk — CEO da SpaceX
  • Dario e Daniela Amodei — cofundadores da Anthropic
  • Arvind Krishna — CEO e presidente do conselho da IBM
  • Lila Ibrahim — diretora de preparação para IA da Google DeepMind
  • Liang Rubo — cofundador, presidente do conselho e CEO da ByteDance
  • A.G. Sulzberger — editor e presidente do conselho da The New York Times Co.
  • Hock Tan — CEO da Broadcom
  • Arvind Raman — diretor interino do U.S. CAISI dos EUA e diretor do NIST
  • Jeff Bezos — fundador da Amazon; cofundador e co-CEO da Prometheus
  • Moustapha Cissé — fundador e CEO da Kera Health Platforms
  • Josh Payne — fundador e CEO da Nscale
  • Larry Ellison — cofundador, diretor de tecnologia e presidente executivo do conselho da Oracle
  • He Tingbo — diretora da Huawei
  • Valerii Borovyk — fundador e CEO da First Contact
  • Joëlle Pineau — diretora de IA da Cohere
  • Matt Garman — CEO da Amazon Web Services
  • Ali Ghodsi — cofundador e CEO da Databricks
  • Eddie Wu — CEO da Alibaba
  • Elizabeth Reid — vice-presidente e chefe de Busca do Google
  • Nigel Vaz — CEO da Publicis Sapient
  • Michael Intrator — cofundador e CEO da CoreWeave
  • Liang Mong Song — co-CEO da SMIC

Inovadores

  • Daniel Nadler — fundador e CEO da OpenEvidence
  • Ben Affleck — ator e cineasta
  • Stella Li — vice-presidente executiva da BYD
  • Michael Truell — cofundador e CEO da Cursor
  • Azalia Mirhoseini e Anna Goldie — cofundadoras da Ricursive Intelligence
  • Yang Zhilin — cofundador e CEO da Moonshot AI
  • Peter Steinberger — criador do OpenClaw
  • Anima Anandkumar — professora de Computação e Ciências Matemáticas do Caltech
  • Mohamed Moussa — cofundador e diretor de tecnologia da Tarteel
  • Coerte Voorhees — escritor e cineasta
  • Brendan Foody — cofundador e CEO da Mercor
  • Mikey Shulman — cofundador e CEO da Suno
  • Danielle Boyer — fundadora da The STEAM Connection
  • Utkarsh Saxena — cofundador e CEO da Adalat AI
  • Uljan Sharka — fundador e CEO da Domyn
  • Andrew Feldman — cofundador e CEO da Cerebras Systems
  • Deng Taihua — cofundador, presidente do conselho e CEO da AgiBot
  • Zhang Peng — CEO da Zhipu
  • Winston Weinberg — cofundador e CEO da Harvey
  • Suchi Saria — fundadora e CEO da Bayesian Health
  • Sanjay Mehrotra — presidente do conselho, presidente e CEO da Micron Technology
  • Vivek Raghavan — cofundador da Sarvam AI
  • Hon Weng Chong — fundador e CEO da Cortical Labs
  • Xiao Hong — fundador e CEO da Manus

Moldadores

  • Doreen Bogdan-Martin — secretária-geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT), das Nações Unidas
  • Joseph Gordon-Levitt — cofundador da Creators Coalition on AI
  • Pat Grady e Alfred Lin — co-responsáveis pela Sequoia Capital
  • Bernie Sanders — senador dos EUA pelo estado de Vermont
  • Paris Hilton — ativista contra deepfakes
  • David Sacks — copresidente do Conselho de Assessores do Presidente para Ciência e Tecnologia
  • Angle Bush — fundadora da Black Women In Artificial Intelligence
  • Alessandra Sala — copresidente da UNESCO Women for Ethical AI e diretora sênior de IA e ciência de dados da Shutterstock
  • Max Tegmark — fundador e presidente do Future of Life Institute
  • Jack Clark — cofundador e responsável pela área de Benefício Público da Anthropic
  • Garrett Lord — cofundador e CEO da Handshake
  • Andrea Bartz — escritora
  • Joe Dominguez — presidente e CEO da Constellation Energy Group
  • Erin Brockovich — fundadora da Brockovich AI Data Center Reporting
  • Sunny Gandhi — codiretor executivo da Encode
  • Bernadette Meehan — CEO da Wikimedia Foundation
  • Philip Colligan — CEO da Raspberry Pi Foundation
  • Sarah Guo — fundadora da Conviction
  • Meetali Jain — diretora-executiva da Tech Justice Law
  • Liz Shuler — presidente da AFL-CIO
  • Geoff Ralston — fundador da SAIF
  • Wafa Ben-Hassine — chefe da Seção de Tecnologia Digital e Direitos Humanos da OHCHR
  • Andy Konwinski — cofundador da Databricks, Laude e Perplexity
  • Max Spero — cofundador e CEO da Pangram Labs

Pensadores

  • Mira Murati — cofundadora e CEO da Thinking Machines Lab
  • Ilya Sutskever — cofundador e cientista-chefe da Safe Superintelligence
  • Fei-Fei Li — cofundadora e CEO da World Labs e codiretora fundadora do Stanford Institute for Human-Centered AI
  • Marian Croak — vice-presidente de IA responsável e tecnologia centrada no ser humano do Google
  • Emil Michael — subsecretário de Guerra para Pesquisa e Engenharia e diretor de tecnologia do Departamento de Defesa dos EUA
  • Yann LeCun — presidente executivo e cofundador da Advanced Machine Intelligence Labs
  • Ravi Kumar S — CEO da Cognizant
  • Zhou Bowen — diretor e cientista-chefe do Shanghai AI Laboratory
  • Chelsea Finn — cofundadora da Physical Intelligence
  • Beth Barnes — fundadora e CEO da METR
  • Veronyka Gimenes — cofundadora e diretora institucional do Código Não Binário
  • Hank Green — YouTuber
  • Daniela Rus — diretora do MIT CSAIL e cofundadora da Liquid AI
  • Owain Evans — diretor da Truthful AI
  • Ayoung Kim — artista
  • Sanmi Koyejo — cofundador da Virtue AI
  • Karine Perset — vice-chefe da Divisão de IA e Tecnologias Digitais Emergentes da OCDE
  • Alex Rives — chefe de Ciência da Chan Zuckerberg Initiative
  • Newton Campbell Jr. — pesquisador sênior de IA da NASA OCIO e membro do conselho da The Planetary Society
  • Josh Parker — chefe de Sustentabilidade da Nvidia
  • David Autor — professor de Economia do MIT
  • Darío Gil — subsecretário de Ciência do Departamento de Energia dos EUA
  • Andy Masley — pesquisador e escritor
  • Chad Edwards — cofundador e CEO da CuspAI
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