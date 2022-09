Conheça o vinho em "long neck" feito para ser bebido como cerveja

Esqueça as taças: no que depender da Veroni, os clientes deverão beber o vinho direto na garrafa – como se fosse uma cerveja. Tanto é que a marca lançou uma versão long neck, chamada Veroni Go, para ser consumido de “maneira descomplicada”. E essa novidade já está à venda com versões Rosé e Sauvignon Blanc, que, dependendo da loja, deverão custar entre 43 e 49 reais.

“Nossa marca vem trabalhando bastante para democratizar o consumo do vinho, é deixar para trás as formalidades que envolvem a cultura tradicional dessa bebida. Por isso, pensamos e criamos algo no estilo ‘take and go’. Afinal, por que complicar o que pode ser simplificado? Vinho pode e deve ser usufruído sem formalidade ou complicações”, diz Livia Marques, CEO da Veroni.

Para facilitar a vida dos clientes, não há rolha: as garrafas de 375 ml receberam tampa de rosca. Em comum, ambas as opções – rosé e branca – são produzidas na região do Valle Central do Chile e têm opção à venda em pack no e-commerce próprio. Mas também será possível encontrar em empórios, supermercados, adegas e restaurantes, que poderão ser consultados pelo site.

Vinho em lata

É verdade que o movimento de “meia-garrafas” não é exatamente novo – e sim a proposta informal. E, neste sentido, existem até opções de vinho em lata, como é o caso da Lovin’, que oferece desde o espumante brut rosé, recém-lançado, até outras seis versões. Com embalagens de 269 ml, é vendido no e-commerce próprio no pack de quatro latas (79 reais) e seis latas (129 reais).

