Conheça o tratamento que promete reverter a calvície

Os casos de queda de cabelo aumentaram 4 vezes durante a pandemia, segundo estudo publicado no Journal of the American Academy of Dermatology. E quase 70% dos homens já sofrem (ou ainda sofrerão) com a calvície ao longo da vida – enquanto 1/3 deles têm indícios até 35 anos –, aponta a Kérastase, que criou a linha Genesis Homme que promete combater essa condição.

De acordo com a empresa, o tratamento combateu e preveniu a queda de fios em até seis semanas durante o estudo clínico com 99 participantes, além de deixar os cabelos cinco vezes mais cheios e 85% mais fortes com uso de toda a linha. Para o fabricante, um dos destaques do Genesis Homme é o desenvolvimento em conjunto com nutricionistas, dermatologistas e cabelereiros.

Existem duas formas de calvície: aquelas provocadas pelo afinamento da fibra e também quando há perda de ancoragem na raiz – que podem ser influenciados por estresse, mudanças na alimentação, poluição, exposição ao sol e alterações hormonais. Na linha da Kérastase, há ingredientes pensados para fortalecer e reconstruir as estruturas, além de melhorar a ancoragem do cabelo.

Esse tratamento tem cinco produtos que, segundo a empresa, devem ser utilizados em conjunto: os dois xampus (Bain De Force Quotidien e Bain De Masse Épaississant) atuam para limpar e fortalecer os fios, enquanto o Spray de Force Épaississant proporciona fixação e texturização das fibras. Ainda há o Cire d'Épaisseur Texturisante, que é uma pomada modeladora, e o Sérum Anti-Chute Fortifiant, com 1,5% de Aminexil para fortalecer o cabelo instantaneamente e diminuir a queda.

Toda a linha Genesis Homme é livre de parabenos, conservante que pode desencadear sensibilidade da pele, alergias e irritações, com estudos que também indicam relações com o desenvolvimento de diferentes doenças. No caso dos xampus, cada produto tem preço sugerido de 219 reais, enquanto o tratamento completo da Kérastase, com todos os cinco produtos, chega a 1.386 reais.

