Conheça o raro cognac de R$ 35 mil a garrafa que chega a São Paulo nesta terça

Criado pela Maison Rémy Martin em 1874, o cognac Louis XIII é um dos mais prestigiados do mundo. Feito em homenagem ao rei francês, com produção exclusivamente com eaux-de-vie da região de Grande Champagne, a bebida tem a possibilidade de envelhecer por um século, e se tornou uma raridade em todo o globo. Mas agora será possível prová-la em São Paulo — e com um menu pensado inteiramente para ela.

Cada gota de Louis XIII resulta da mistura de até 1.200 eaux-de-vie, todas destiladas da uva da região de Grande Champagne. O líquido amadurece por décadas em barris de carvalho francês, alguns dos quais já ultrapassaram cem anos de uso. Isso confere ao cognac uma complexidade incomparável, com notas de mel, tabaco, figo seco, jasmim, açafrão e couro.

A partir desta terça-feira, 21, o restaurante Simone Paratella, que leva o nome do chef piemontês, passa a servir o cognac acompanhado por um menu-degustação exclusivo. A casa foi nomeada como Embaixada Oficial de Louis XIII, e será o único restaurante do país autorizado a vendê-lo no cardápio. O ambiente é intimista e acolhedor, localizado no Itaim Bibi, e com apenas cinco mesas.

À frente da cozinha, o chef Simone Paratella, natural do Piemonte, é um dos maiores expoentes da alta gastronomia italiana em São Paulo. Com uma culinária purista, ele respeita as origens de cada ingrediente e celebra sua pureza máxima. As massas são feitas à mão, com farinhas ancestrais como farro, espelta e khorsan, cortadas uma a uma na faca — ritual que reflete o espírito minimalista da cozinha.

Servido em uma garrafa exclusiva de cristal Baccarat soprada à mão, cada decanter do Louis XIII é numerado e produzido artesanalmente, um símbolo de luxo contemporâneo. O valor do cognac pode passar dos R$ 35 mil, a depender de onde é comprado.

O menu-degustação em homenagem ao Louis XIII

A experiência completa, composta por seis tempos, é oferecida somente mediante reserva. Cada prato foi concebido em diálogo com as notas aromáticas de Louis XIII, começando com um amuse-bouche de king crab com caviar sobre crostino de manteiga clarificada, acompanhado de Champagne Telmont Brut.

Como antepasto, o chef prepara paté de foie gras com brioche e gel de figos. Os pratos que compõem o menu são o gnocchi de scampi em molho de manteiga de crustáceos e capesante com creme de couve-flor e aspargos do mar.

A degustação culmina com a prova ritualística de Louis XIII, servida em taça especial, e encerra com uma mousse de chocolate amargo, crumble de amêndoas e creme inglês ao cognac.

A experiência completa custa R$ 1.850. O menu degustação com variações de caviar siberian, golden sterlet ou beluga é oferecido em faixas de R$ 1.250 a R$ 1.550.