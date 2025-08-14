Vírus do Nilo Ocidental se espalha pela Itália com 275 casos confirmados e 19 mortes

O número de mortes causadas pelo vírus do Nilo Ocidental na Itália subiu para 19, enquanto os casos confirmados já somam 275, de acordo com o último boletim publicado nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Superior de Saúde (ISS).

A letalidade, calculada sobre as formas neuroinvasivas — a variante mais grave da doença — é de 15,1%, um número inferior aos 20% registrados em 2018, mas superior aos 14% do ano passado.

Dos 275 casos confirmados, 126 evoluíram para a forma neuroinvasiva, enquanto 125 apresentaram febre e 11 foram assintomáticos.

As regiões mais afetadas são Lácio, cuja capital é Roma, com 47 casos neuroinvasivos e 8 mortes, e Campânia (sul), que registra 50 casos dessa variante e também 8 mortes.

As outras vítimas correspondem a Piemonte (norte), Lombardia (norte) e Calábria (sul), com um falecido em cada região.

O ISS também confirmou hoje um aumento nas províncias com circulação ativa do vírus, que chegam a 52, dez a mais que no último relatório, distribuídas em 15 regiões: Piemonte (norte), Lombardia (norte), Vêneto (norte), Friuli-Venezia Giulia (norte), Ligúria (norte), Emilia-Romanha (norte), Lácio (centro), Abruzos (centro), Molise (centro), Campânia (sul), Apúlia (sul), Basilicata (sul), Calábria (sul), Sicília (sul) e Sardenha (sul).

Transmissão acontece por mosquitos

O vírus, transmitido principalmente por mosquitos do gênero Culex, tem como reservatórios aves migratórias e gaivotas. O Ministério da Saúde insiste em medidas preventivas como o uso de repelente, roupas adequadas e a eliminação de águas paradas.

"A disseminação dos casos, que até agora afetou principalmente Lácio e Campânia, está se expandindo nas áreas endêmicas das regiões do norte da Itália, onde a cada ano registramos casos em humanos", explicaram os especialistas do ISS na nota.

Também observaram que "normalmente" o pico de casos do vírus do Nilo Ocidental em humanos é alcançado no mês de agosto, "embora seja difícil prever exatamente a evolução do número de contágios, que pode depender de vários fatores, inclusive de tipo ambiental e climático".