Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Vírus do Nilo Ocidental se espalha pela Itália com 275 casos confirmados e 19 mortes

Com letalidade de 15,1%, o vírus continua a se espalhar e afeta principalmente as regiões do norte e sul do país

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11h40.

O número de mortes causadas pelo vírus do Nilo Ocidental na Itália subiu para 19, enquanto os casos confirmados já somam 275, de acordo com o último boletim publicado nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Superior de Saúde (ISS).

A letalidade, calculada sobre as formas neuroinvasivas — a variante mais grave da doença — é de 15,1%, um número inferior aos 20% registrados em 2018, mas superior aos 14% do ano passado.

Dos 275 casos confirmados, 126 evoluíram para a forma neuroinvasiva, enquanto 125 apresentaram febre e 11 foram assintomáticos.

As regiões mais afetadas são Lácio, cuja capital é Roma, com 47 casos neuroinvasivos e 8 mortes, e Campânia (sul), que registra 50 casos dessa variante e também 8 mortes.

As outras vítimas correspondem a Piemonte (norte), Lombardia (norte) e Calábria (sul), com um falecido em cada região.

O ISS também confirmou hoje um aumento nas províncias com circulação ativa do vírus, que chegam a 52, dez a mais que no último relatório, distribuídas em 15 regiões: Piemonte (norte), Lombardia (norte), Vêneto (norte), Friuli-Venezia Giulia (norte), Ligúria (norte), Emilia-Romanha (norte), Lácio (centro), Abruzos (centro), Molise (centro), Campânia (sul), Apúlia (sul), Basilicata (sul), Calábria (sul), Sicília (sul) e Sardenha (sul).

Transmissão acontece por mosquitos

O vírus, transmitido principalmente por mosquitos do gênero Culex, tem como reservatórios aves migratórias e gaivotas. O Ministério da Saúde insiste em medidas preventivas como o uso de repelente, roupas adequadas e a eliminação de águas paradas.

"A disseminação dos casos, que até agora afetou principalmente Lácio e Campânia, está se expandindo nas áreas endêmicas das regiões do norte da Itália, onde a cada ano registramos casos em humanos", explicaram os especialistas do ISS na nota.

Também observaram que "normalmente" o pico de casos do vírus do Nilo Ocidental em humanos é alcançado no mês de agosto, "embora seja difícil prever exatamente a evolução do número de contágios, que pode depender de vários fatores, inclusive de tipo ambiental e climático".

 

Acompanhe tudo sobre:AntivírusItáliaSaúde

Mais de Mundo

Martín Vizcarra, ex-presidente do Peru, é preso preventivamente por acusação de suborno

Por que o Mais Médicos está na mira do governo Trump?

Lituânia investe em treinamento de drones para crianças em plano de defesa contra a Rússia

Putin elogia esforços 'sinceros' de governo dos EUA para acabar com guerra na Ucrânia

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Polícia Militar de SP planeja 'fábrica de inteligência artificial' para reforçar a segurança pública

Casual

Ford Mustang Dark Horse: a versão mais potente da história chega ao Brasil

Pop

'Swifteconomics': Taylor Swift pode gerar até US$ 80 bi para gravadora — e bater novos recordes

Tecnologia

Google permite que usuários personalizem fontes de notícias exibidas na busca