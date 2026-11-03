Dia do Sanduíche: chefs revelam suas receitas favoritas

No Dia do Sanduíche, celebrado hoje, 3, chefs revelam suas versões favoritas desse clássico da gastronomia. Entre receitas que fazem parte do repertório profissional, combinações criativas e ingredientes que fazem a diferença, eles compartilham os sanduíches que mais gostam de preparar — e mostram como um prato tão simples pode ganhar personalidade e surpreender a cada mordida.

Alejandro Roth, chef do Parrillita

Alejandro Roth, do Parrillita (divulgação/Arquivo Pessoal)

Alejandro gosta de preparar um sanduíche de jamón crudo com burrata ou stracciatella, maionese caseira de pistache, azeite de ervas e pimenta-preta, servido na focaccia artesanal de longa fermentação e 80% de hidratação. “Gosto desse sanduíche porque ele é bem completo e cai bem a qualquer hora do dia. O pão é leve, e a combinação dos ingredientes traz diferentes contrastes de sabores e texturas, além do sal na medida certa, que vem dos próprios alimentos”, conta.

Rodrigo Schmidt, chef do Di Bari e do Repiola

Rodrigo Schmidt, do Di Bari e do Repiola (divulgação/Arquivo Pessoal)

Rodrigo gosta de preparar sanduíche de pastrami, valorizando o contraste entre a maciez da carne, a crosta formada pela defumação e a acidez da mostarda. “Gosto da textura da carne, que fica macia, da crosta da defumação e da acidez da mostarda. Se for feito em um pão mais macio, em vez do tradicional pão de centeio, melhor ainda”, conta.

Diego Gimenez, chef do Marco Zero

Diego Gimenez, do Marco Zero (divulgação/Arquivo Pessoal)

Filho de ex-dono de padaria, Diego tem uma relação afetiva com os sanduíches desde a infância. Seu favorito é o tradicional bauru no pão francês, com casca crocante e queijo derretido, receita que comia quase todos os dias na padaria do pai. “Até hoje, é o que ganha meu coração”, conta.

Em casa, os sanduíches também fazem parte da rotina familiar: aos domingos, ele prepara hot dogs com o filho e, quando encontra o irmão, os dois gostam de fazer hambúrgueres juntos. A paixão é tanta que já chegaram a pensar em abrir um negócio dedicado aos clássicos sanduíches paulistanos.

Embora aprecie versões mais elaboradas e seja fã do famoso sanduíche de mortadela do Mercadão, Diego não abre mão dos clássicos. “Para mim, sanduíche tem muito a ver com família, simplicidade e memória afetiva. É uma comida que aproxima as pessoas”, afirma.

Paul Cho, chef do Paul’s Boutique

Paul Cho, do Paul’s Boutique (divulgação/Arquivo Pessoal)

Paul tem como sanduíche favorito o Tuna Melt, preparado com atum temperado com maionese, cebola e ervas, além de picles de jalapeño picado, que acrescenta um toque picante ao recheio. Para finalizar, o chef acrescenta uma boa camada de cheddar e leva o sanduíche à chapa até o pão ficar dourado e o queijo derreter. “Tenho muito carinho por esse sanduíche, porque era um dos que eu mais comia quando morava nos Estados Unidos. É um lanche simples, mas, quando é bem feito, fica bom demais”, conta.

Raphael de Lucca, chef do Marie Cuisine

Raphael de Lucca, do Marie Cuisine (Raul da Mota/Arquivo Pessoal)

Raphael gosta de preparar um sanduíche clássico de pastrami com mostarda forte, maionese, relish de dill e picles. “O sabor do pastrami quente com a mostarda e a maionese fica impecável, especialmente com um pão macio. O relish de dill traz um frescor importante para complementar os ingredientes”, conta.

Outra de suas preferências é o x-burguer, que aposta na combinação de ingredientes bem executados. A receita leva pão brioche fresco, de preferência com raspas de laranja-bahia para acrescentar acidez e uma doçura singular, hambúrguer de costela com fraldinha, servido malpassado, cheddar de boa qualidade, bacon caramelizado com açúcar mascavo, alface frisée e tomate caqui.

Bruno Fischetti, chef do Hospedaria

Bruno Fischetti, do Hospedaria (divulgação/Arquivo Pessoal)

Bruno Fischetti, chef executivo do Hospedaria, é apaixonado por sanduíches e tem dificuldade em escolher apenas um favorito. Entre suas versões preferidas está a preparada com pão semi-italiano, sobrecoxa grelhada, coleslaw e molho picante. “Gosto da textura da sobrecoxa, que, mesmo grelhada, permanece suculenta e combina muito bem com o crocante e o frescor do repolho e da cenoura. O molho apimentado realça ainda mais o sabor da carne”, explica. Para ele, outro diferencial é que, apesar de ser um sanduíche, a receita funciona como uma refeição completa, reunindo dentro do pão os elementos que estariam presentes em um prato.

Fabiano Sado, chef do Momonoki

Fabiano Sado, do Momonoki (Marcio Shaffer/Arquivo Pessoal)

Atualmente, o sanduíche favorito de Fabiano Sado, chef do Momonoki, é o Katsu Sando, uma versão que ganha um diferencial com o uso do chashu, carne suína cozida lentamente, depois empanada e frita como um tonkatsu. A receita leva pão shokupan, maionese japonesa, salada de repolho e molho tonkatsu. “A carne fica bem macia por dentro, com aquela casquinha crocante por fora. O pão macio e o frescor do repolho completam a mordida. É simples e bem feito”, conta.

Outra criação de que gosta é o Ameri-frango, uma combinação do clássico sanduíche de lanchonete americana com o chicken katsu. Preparado com shokupan selado na manteiga, sobrecoxa empanada na farinha panko, presunto, queijo, alface, ovo frito com gema mole e maionese, é uma opção generosa em ingredientes. “É daqueles lanches sem economia, com tudo o que eu gosto. A graça é pegar tudo na mesma mordida: o crocante do frango, o queijo derretido e a gema escorrendo”, explica.

Carole Crema, chef da Lanchonete da Cidade

Queijo quente inspirado na soupe à l’oignon, da Lanchonete da Cidade (Bruno Geraldi/Arquivo Pessoal)

À frente da cozinha da Lanchonete da Cidade como chef executiva, Carole Crema escolheu um clássico repaginado para representar seu sanduíche favorito: o queijo quente com inspiração na tradicional soupe à l’oignon francesa. A receita, que conquistou a chef, ganhou espaço no menu da Lanchonete da Cidade e combina cebola caramelizada, mostarda e queijo nacional, em uma versão que valoriza a simplicidade do sanduíche com camadas de sabor. A inspiração na sopa francesa traz a doçura da cebola e a intensidade do queijo, enquanto a mostarda acrescenta um toque de acidez, criando uma combinação reconfortante e cheia de personalidade.