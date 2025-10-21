Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Novo CEO da Molson Coors tenta equilibrar cortes e recuperação em meio à queda nas vendas

Rahul Goyal assume comando em meio à queda de 10% no volume de negócios nas Américas e mudanças no consumo de cerveja

A empresa perdeu 23% de volume de vendas desde 2019 e deve registrar queda de 10% em 2025 (Divulgação)

A empresa perdeu 23% de volume de vendas desde 2019 e deve registrar queda de 10% em 2025 (Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19h53.

A Molson Coors Beverage Company, empresa de bebidas e dona das marcas como Blue Moon e Staropramen, anunciou que irá cortar cerca de 400 vagas em sua divisão das Américas até o final deste ano.

As demissões representam 9% do quadro de funcionários da região e marca uma das primeiras decisões do novo CEO Rahul Goyal, que assumiu o cargo em 1º de outubro, sucedendo Gavin Hattersley.

O plano de redução da força de trabalho ocorre em meio à queda nas vendas de cerveja e à mudança no comportamento do consumidor. As informações são do site MarketWatch.

Segundo analistas da TD Cowen, liderados por Robert Moskow, Goyal precisará ir além dos cortes de custos para reverter o declínio das operações nas Américas, especialmente nos Estados Unidos, onde as marcas Coors Light e Miller Lite vêm perdendo espaço.

Os cortes incluem cargos já vagos e demissões voluntárias. A empresa estima que o processo custará entre US$ 35 milhões e US$ 50 milhões em indenizações e benefícios, valor inferior aos US$ 150 milhões economizados na reestruturação de 2019.

No total, a Molson Coors tem cerca de 16,8 mil funcionários no mundo, sendo 10,3 mil na unidade das Américas.

Mudança de hábitos pesa sobre o consumo de cerveja

O novo CEO assume o comando em um momento em que a indústria de bebidas enfrenta mudanças no perfil dos consumidores. O interesse por álcool tem diminuído entre jovens adultos, impulsionado pela preocupação com saúde e pelo uso de medicamentos para perda de peso.

Além disso, o mercado hoje oferece mais alternativas, como coquetéis prontos, vinhos em lata e cervejas sem álcool.

De acordo com Moskow, a empresa perdeu 23% de volume de vendas desde 2019 e deve registrar queda de 10% em 2025. Para ele, Goyal precisará apresentar à Wall Street um plano consistente de recuperação, com foco em inovação e expansão para segmentos de crescimento mais rápido, como bebidas não alcoólicas e produtos premium.

As ações da Molson Coors fecharam o pregão de terça-feira, 21, em leve alta de 0,1%, mas ainda acumulam queda de 18,6% no ano, segundo dados da FactSet.

Apesar do cenário desafiador, parte dos analistas acredita que a queda no consumo de cerveja pode ser temporária. Em agosto, o ex-CEO Gavin Hattersley afirmou que o interesse do público pela cerveja continua estável, mas que as ocasiões de consumo diminuíram.

Acompanhe tudo sobre:Cervejasbebidas-alcoolicasReestruturaçãoConsumo

Mais de Negócios

Espanha Fácil vai dobrar receita em 2025 com foco no sonho europeu do brasileiro

Mercado Livre premia vendedores no maior evento de e-commerce da América Latina

O novo lance milionário do São Paulo: fazer R$ 90 milhões com startups

Oceano, o primeiro hub imobiliário de Florianópolis, projeta fechar o ano com R$ 1,6 bilhão em VGV

Mais na Exame

Brasil

Câmara aprova pacote de segurança que eleva pena de homicídio contra policiais e pune 'novo cangaço'

Carreira

O que ninguém te conta sobre liderar uma equipe com cinco gerações diferentes — e como virar o jogo

Tecnologia

China conclui primeiro data center subaquático movido à energia eólica

EXAME Agro

Prefeitos paulistas visitam Zhejiang para conhecer tecnologias agrícolas e de IA da China