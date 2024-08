Conheça o quadriplex de R$ 23 milhões em que só a suíte principal tem 90 m²

Balneário Camboriú, muitas vezes chamada de "Dubai brasileira", destaca-se como um dos destinos mais luxuosos e exclusivos do Brasil. Com seus arranha-céus imponentes que competem pela vista mais deslumbrante do litoral, a cidade oferece um cenário que rivaliza com algumas das metrópoles mais sofisticadas do mundo.

A cidade ocupa a liderança do ranking do metro quadrado mais caro do país desde março de 2022, com o preço médio alcançando quase R$ 13 mil (R$ 12.993). O valor é 45% maior que a média nacional, que é de R$ 8,9 mil, segundo o Índice FipeZap.

Um dos apartamentos que representam esse luxo é um quadriplex avaliado em R$ 23 milhões. A cobertura, de 600 metros quadrados, fica em frente à praia, área mais cobiçada da cidade. Esse apartamento de quatro andares oferece design integrado e voltado para o mar, incluindo piscina particular coberta e elevador privativo.

“Enquanto em cidades como São Paulo os apartamentos estão cada vez mais compactos, com apenas 25 metros quadrados de área privativa, em Balneário Camboriú a realidade é diferente e oferece opções para os diversos perfis de público. Nessa cobertura, só o quarto principal possui 90 metros quadrados, e o imóvel conta com um elevador panorâmico que conecta todos os ambientes, permitindo um acesso dinâmico e exclusivo", diz Bruno Cassola, especialista em imóveis de alto padrão.

1 /6 (Cobertura quadriplex em Santa Catarina.)

2 /6 (Cobertura quadriplex em Santa Catarina.)

3 /6 (Cobertura quadriplex em Santa Catarina.)

4 /6 (Cobertura quadriplex em Santa Catarina.)

5 /6 (Cobertura quadriplex em Santa Catarina.)

6/6 (Cobertura quadriplex em Santa Catarina.)

Como é o apartamento

O quadriplex está à venda com mobília completa, conta com um total de oito dormitórios, sendo sete suítes, e é equipado com seis banheiros e seis vagas de garagem privativas.

A cobertura inclui uma piscina particular coberta, elevador panorâmico privativo, oito dormitórios, sendo a suíte principal de 90 metros quadrados, hidromassagem esculpida em pedra natural, uma grande cozinha com pé direito duplo, e vista 360 graus para o mar e para a cidade.

Além das opções privativas do quadriplex, o empreendimento também oferece outras áreas de lazer, como sauna, cinema privativo, piscina térmica, spa, coworking, espaço gourmet, espaço fitness, brinquedoteca, bicicletário e salão de festas.