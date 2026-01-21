Bússola & Cia: PMEs cresceram 77% no e-commerce em 2025

Segundo o novo levantamento do Mapa da Logística, realizado pela Loggi, as PMEs cresceram 77% no e-commerce em 2025, maior taxa entre todos os perfis de vendedores, superando grandes marcas e marketplaces. O resultado reforça o protagonismo dos pequenos negócios na expansão do setor.

Além do volume, houve ganho de eficiência, com ticket médio de R$ 215 e maior adoção de modelos logísticos flexíveis. O estudo também aponta interiorização do consumo, com destaque para GO, SC e RS, e aumento do nível de serviço, com 45% das entregas em até dois dias.

Ações de impacto social e ambiental

A Plataforma E+, que consolida as ações de sustentabilidade, responsabilidade social e eficiência energética do Grupo Equatorial, já beneficiou mais de 600 mil pessoas, nos sete estados onde a companhia atua, com projetos voltados à educação ambiental, capacitação profissional e uso consciente da energia. A iniciativa existe desde 2002.

Nos últimos quatro anos, foram realizadas 353 mil ações educativas. Além disso, foram recolhidas 5,5 milhões de toneladas de resíduos e concedidos R$ 2,3 milhões em bônus na conta de energia.

A plataforma também promoveu a capacitação de 17,9 mil pessoas, além da troca de geladeiras e lâmpadas por modelos mais eficientes e a instalação de novos pontos de iluminação pública, gerando economia, inclusão social e redução de impactos ambientais.

Grupo Pereira divulga balanço da sua agenda ambiental

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do Brasil, divulga o balanço anual de 2025 de sua agenda ambiental e social, com os principais resultados e iniciativas em sustentabilidade, impacto social e inclusão. Entre os destaques, 92% da energia consumida nas operações já provêm de fontes renováveis, principalmente solar e eólica. Em 2025, também foram doadas 890 toneladas de alimentos ao programa Mesa Brasil Sesc, beneficiando cerca de 5 milhões de pessoas. Confira o material completo: https://www.grpereira.com.br/sustentabilidade/

Grupo Amil reforça formação de lideranças em saúde em parceria com a USP

O Centro Edson Bueno, pilar de ensino, pesquisa e inovação do Grupo Amil, e o Centro de Ensino e Experiência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCX) formalizam parceria voltada à formação de lideranças no setor de saúde. A iniciativa promove conhecimento aplicado e inovação, com foco nos desafios atuais e futuros para o sistema de saúde brasileiro.

O início da parceria foi marcado por um encontro com o alto escalão da companhia, reunindo lideranças em SP e no RJ para discutir decisão baseada em dados, inteligência artificial e pensamento estratégico, em um contexto em que o mercado de saúde suplementar exige gestores preparados para um cenário complexo e em transformação.

BAT Brasil celebra 15 anos como Top Employer e lidera ranking nacional e da América Latina

A BAT Brasil foi reconhecida pelo 15º ano consecutivo como Top Employer e conquistou, em 2026, o 1º lugar no ranking nacional. O resultado também se estendeu à América Latina, com Chile, Argentina e Peru no topo, garantindo à companhia a liderança regional.

O reconhecimento reflete uma cultura focada em bem-estar, flexibilidade, diversidade, inovação e desenvolvimento. “Esses resultados mostram nosso compromisso em evoluir continuamente e oferecer uma proposta de valor sólida aos colaboradores”, afirma Monique Stony, diretora de RH, Cultura e Inclusão da BAT Latam South.

Expansão do varejo de clube

O Sam’s Club Brasil ultrapassou 4 milhões de sócios, consolidando crescimento acelerado no varejo. Desde setembro de 2024, a rede conquistou 595 mil novos membros, ampliando uma base que já havia crescido 90% desde 2022, após a integração ao Grupo Carrefour Brasil.

Com 58 unidades, o clube aposta em curadoria exclusiva, experiência diferenciada e uso de dados para personalizar ofertas. A marca própria Member’s Mark impulsiona a fidelização, presente no carrinho de 9 em cada 10 sócios. O perfil dos sócios também evoluiu: 46% das classes B e C, 56% mulheres e idade média de 47 anos.

40% das empresas começaram adaptação à Reforma Tributária

A maior parte das empresas brasileiras ainda não está preparada adequadamente para a transição da Reforma Tributária do Consumo. É o que revela o terceiro capítulo ‘Panorama do Contas a Pagar 2026’, levantamento proprietário da Qive.

De acordo com o estudo, 40% das companhias ainda não iniciaram o mapeamento dos impactos, e apesar de 25% já estar planejando fazê-lo, somente 38%, de fato, iniciaram o mapeamento de impactos. A pesquisa teve o apoio da Opinion Box, por meio de contratação exclusiva da Qive para o report. A amostra ouviu 406 profissionais em empresas de diferentes tamanhos em todo Brasil.

61% dos brasileiros sentem pressão para manter rotina equilibrada

Levantamento revela que 61% dos brasileiros afirmam sentir pressão para manter uma rotina equilibrada, percepção mais forte entre mulheres e jovens de 18 a 34 anos. Os dados indicam que práticas de autocuidado, como atividade física, alimentação saudável e meditação, muitas vezes são encaradas como metas de desempenho, influenciadas pela comparação nas redes sociais.

Para Talita Castro, CEO do PiniOn, expectativas irreais acabam transformando o cuidado pessoal em mais uma fonte de cobrança. O estudo ouviu 1.550 pessoas em todo o Brasil, em novembro de 2025.

Investimentos em tecnologia e segurança

A brasiliense G4F anunciou investimento de R$ 3 milhões em um novo espaço de GBS (Global Business Services), como parte da estratégia de ampliar sua atuação em cibersegurança e acelerar a expansão nacional e internacional.

A iniciativa reforça a estrutura operacional da empresa e fortalece a oferta de serviços integrados, com foco em segurança da informação, eficiência operacional e atendimento a clientes de diferentes setores. O novo espaço faz parte do plano de crescimento da companhia, que busca consolidar presença em novos mercados no Brasil e no exterior.

4ª edição do Festival de Verão Praia São Paulo

Realizado pela Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Paulistana de Recreação, Esportes e Lazer (Aprel), o evento gratuito acontece até o dia 8 de março, sempre às sextas, sábados e domingos, das 9h às 17h, e transforma centros esportivos da capital paulista em praias urbanas.

Os locais vão receber estruturas como uma área de prainha equipada com cadeiras e guarda-sóis, além de atrações como water ball, brinquedos infláveis e boias.

72% das empresas brasileiras ainda estão no início da adoção de IA, aponta Abiacom

A maioria das empresas brasileiras ainda está nos estágios iniciais de adoção da inteligência artificial (IA), apesar da presença crescente da tecnologia no dia a dia corporativo. É o que mostra uma pesquisa inédita divulgada pela Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce, a Abiacom, em parceria com a empresa de pesquisas Brazil Panels e a escola de negócios Lideres.ai.

O levantamento indica que 72% das companhias se encontram em níveis considerados iniciante ou experimental, o que sugere um cenário marcado por interesse e curiosidade, mas ainda com baixa maturidade estratégica.

Novidade em segurança digital biométrica

O mercado brasileiro de segurança digital ganhou a BioStation, nova empresa criada pela DINAMO (uma das criadoras do PIX e Drex) para atuar com autenticação biométrica e orquestração antifraude.

A spinoff nasce com investimento de R$ 10 milhões e expectativa de faturar R$ 30 milhões em 2026, atendendo setores críticos como saúde, educação, transportes e serviços públicos. A nova companhia integra tecnologias como reconhecimento facial, biometria comportamental e digitais em uma plataforma unificada, com foco no combate a fraudes e na proteção da identidade digital.

Segundo estudo do Market Growth Reports, o mercado global de autenticação e identificação biométrica deve atingir cerca de US$ 39,5 bilhões em 2026, refletindo a crescente adoção da tecnologia em setores públicos e privados mundialmente.