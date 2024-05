Cidade mais cara do País tem preço do m² 45% acima da média nacional, diz FipeZAP

A cidade de Balneário Camboriú (SC), localizada no litoral catarinense, registrou mais uma vez o mais caro metro quadrado para venda residencial do País. As informações são do Índice FipeZap, que analisa mensalmente a dinâmica de preços em 50 cidades selecionadas (veja metodologia abaixo).

Balneário ocupa a liderança do ranking desde março de 2022, com o preço do metro quadrado médio alcançando quase R$ 13 mil (R$ 12.993). O valor é 45% maior que a média nacional, em R$ 8,9 mil. Famosa pelos arranha-céus na orla da praia, a cidade é seguida de perto pela vizinha Itapema (SC), cujo metro quadrado médio já vale R$ 12.806.

Entre as capitais, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) foram ultrapassadas por outra cidade sudestina: Vitória (ES). A representante do Espírito Santo foi, mais uma vez, a capital com o metro quadrado mais caro do País em abril, de R$ 11.206. Na sequência, Florianópolis (SC) alcançou um valor de R$ 11.144 por metro quadrado, e São Paulo em R$ 10.858.

O Índice FipeZAP, calculado com base no comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, teve valorização de 0,66% em abril de 2024, o que representa uma ligeira aceleração dos preços em relação ao resultado de março (+0,64%).

A alta ficou acima dos dois principais índices de inflação observados pelo mercado imobiliário. O IGPM/FGV subiu 0,31% no mês, enquanto a prévia da inflação (IPCA-15) avançou 0,21%.

Maiores altas em abril

A cidade de Curitiba (PR) foi a capital que registrou a maior alta nos preços de vendas de imóveis residenciais no mês de abril – segunda maior alta consecutiva.

A capital do Paraná registrou um aumento de 2,18% nos preços no último mês. Na sequência, duas capitais do Nordeste: João Pessoa (PB), com avanço de 1,52%, e Maceió (AL), com alta de 1,40%.

Quais imóveis são os mais buscados?

Na tendência dos compactos, os imóveis de um dormitório continuam como destaque do levantamento. Eles foram negociados a R$ 10,34 mil o metro quadrado – valor 30% maior que os apartamentos de dois dormitórios, avaliados, em média, a R$ 7,9 mil o metro quadrado.

Já os imóveis de três dormitórios são negociados a R$ 8,49 mil o metro quadrado. E os de quatro ou mais, têm preço médio por metro quadrado de R$ 10,11 mil.

Metodologia do Índice FipeZAP

O Índice FipeZAP é um índice de preço que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais – foi o primeiro indicador nacional lançado para este acompanhamento.

O índice é calculado pela Fipe com base em informações de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais ZAP (VivaReal e Zap Imóveis).

No caso dos índices do segmento residencial, o cálculo envolve amostras de anúncios de apartamentos prontos em até 50 cidades selecionadas. Já no caso dos índices do segmento comercial, os anúncios utilizados se referem a salas e conjuntos comerciais de até 200 m², sediados em 10 cidades selecionadas.