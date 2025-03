Conheça o prédio que serve de locação para a Lumon Industries de 'Ruptura'

Ainda que trate de uma série distópica, a sede da Lumon Industries, da série Ruptura, já serviu como edifício para uma importante empresa de telecomunicações e quase foi demolida.

Para criar a atmosfera da série da Apple TV+, a diretora de fotografia Jessica Lee Gagné buscou a locação ideal. Segundo o New York Times, a pesquisa levou-a a um blog com imagens de um edifício em decadência: o Bell Labs, localizado em Holmdel, Nova Jersey.

O prédio, com suas passarelas circulares e claraboias triangulares, exibia uma sensação de vazio incomum, apesar das imponentes estruturas, como o saguão submerso e as jardineiras incorporadas ao átrio. Ao pesquisar mais a fundo, Gagné descobriu que o Bell Labs estava em uma localização que parecia saída de um filme distópico: uma área suburbana com uma torre de água que parecia uma metáfora visual para a frieza e o isolamento corporativo da série.

A equipe de produção reconheceu rapidamente o potencial do local. Ben Stiller, diretor e produtor executivo da série, se uniu a Gagné para visitar o prédio em 2019, e foi impossível não ficar impressionado. "Foi um momento de tirar o fôlego", disse Gagné ao jornal sobre o impacto do local, agora convertido em Bell Works, um complexo de uso misto.

"Ruptura": Bell Labs, localizado em Holmdel, Nova Jersey é o cenário para a série da Apple TV+ (Apple TV+/Divulgação)

Sua arquitetura, com grandes volumes e linhas limpas, tornou-se o ambiente ideal para a série da Apple TV+. Hoje, o Bell Works é uma atração popular no Instagram e no TikTok, com visitantes transformando o edifício em um ponto turístico.

O Bell Labs, concluído em 1962, foi um centro de inovação para a Bell Telephone Laboratories, braço de pesquisa da AT&T. Durante seu auge, a instalação empregava cerca de 15.000 pessoas e foi responsável por descobertas tecnológicas que definiram a era moderna, como a criação do celular e da comunicação via satélite.

Segundo o Wallpaper, o design modernista foi elaborado por Eero Saarinen e refletia uma nova visão para os espaços de trabalho, com seu átrio aberto, passarelas flutuantes e a estrutura de vidro refletivo que simbolizava a ambição da época.

Após o fechamento do Bell Labs na década de 1980, o local passou por diversos proprietários, mas enfrentou dificuldades financeiras e desafios para ser reutilizado. O complexo foi alvo de planos de demolição, com alguns investidores sugerindo que o terreno fosse utilizado para a construção de grandes mansões.

Em 2006, o prédio foi adquirido pela Alcatel-Lucent, e em 2013, um novo desenvolvedor comprou o Bell Labs e iniciou sua renovação, preservando a estrutura original de Saarinen e criando Bell Works. A proposta era transformar a área de uso misto com escritórios, lojas, moradias e espaços culturais, como uma biblioteca pública.

Hoje, Bell Works funciona como um centro comunitário, com trabalhadores remotos, famílias e turistas frequentando o espaço e como cenário para a série da Apple TV+.