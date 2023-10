Conheça o azeite gaúcho com 71 prêmios em cinco continentes

Ingrediente presente em diversos preparos, o azeite ganhou protagonismo na cozinha com diversas premiações, principalmente para os azeites brasileiros. Desta vez, a marca Estância das Oliveiras, localizada em Viamão, no Rio Grande do Sul, celebra um feito histórico ao se tornar a primeira produtora de azeite brasileiro a conquistar prêmios em cinco continentes.

Com 71 prêmios, 65 destes foram conquistados em premiações internacionais e nacionais apenas com a safra 2023. Uma das principais premiações aconteceu durante o Concurso Mundial TerraOlivo de Israel, em que a empresa foi a única marca de azeites na história da premiação a ser eleita por dois anos consecutivos nas categorias Melhor Azeite do Brasil e entre os dez melhores azeites do mundo.

Já o mais recente reconhecimento aconteceu durante o Australian International Olive Awards em outubro. Os azeites Frantoio e Los Dos ganharam respectivamente as medalhas de ouro e prata.

A produção começou há 18 anos, com a plantação de oliveiras por Lucídio Goelzer, mas os primeiros frutos apareceram após 10 anos. Ainda que houvesse o desejo de comercialiar os azeites, a produção inicial foi destinada para a família e os amigos.

Em 2018, Goelzer iniciou a produção comercial com a Marca Estância das Oliveiras. No ano passado, a empresa produziu 4.100 litros de azeite e neste ano, foram produzidos mais de 9 mil litros.

Atualmente, há mais de cinco mil oliveiras plantadas e todo o processo de produção acontece na propriedade, com colheita feita de forma artesanal e manual.

São sete rótulos feitos com as variedades koroneiki, frantoio, arbequina e coratina.

A agroindústria também realiza olivoturismo, com passeios em meio aos olivais, degustação dos azeites e experiências gastronômicas harmonizadas com o azeite de oliva.

“Os principais produtores mundiais de azeites enviam seus melhores produtos para estas premiações, o que eleva a régua da disputa e aumenta a dificuldade em se obter prêmios, fazendo com que os reconhecimentos sejam ainda mais especiais. Nossa agro-indústria brasileira reafirma seu compromisso com a excelência na produção de azeite de oliva e coloca o Brasil no mapa global como um produtor de azeite de classe mundial. Os consumidores podem esperar a mesma qualidade excepcional que conquistou jurados de competições em todo o mundo ao escolherem os azeites da Estância das Oliveiras”, diz Goelzer.

Confira os prêmios

Europa

- London International Olive Oil Competition (Londres). Seis medalhas, sendo uma medalha platinum, 4 medalhas de ouro e 1 de prata.

- Athenas International Olive Oil Competition (Grécia). Seis medalhas, sendo uma medalha duplo ouro, 4 ouros e 1 prata e ainda o melhor da categoria.

- International Olive Oil Contest Italy (EVO iOOC) (Itália). Sete medalhas, sendo 6 ouros e 1 prata.

América do Norte

- New York IOOC World Olive Oil Competition (Nova York). Seis medalhas de ouro.

América do Sul

- Brazil International Olive Oil Competition iOOC (Brasil) Medalha de ouro e Best Design para a garrafa de cerâmica.

- Selo Premium Ibraoliva e Governo do RS. Todos os sete azeites produzidos na Estância conquistaram o Selo de Qualidade Produto Premium Origem e Qualidade do Governo do Estado.

- Olivinus – International Extra Virgin Olive Oil Competition (Argentina). Sete medalhas, sendo 6 medalhas de Gran Prestige Oro e uma Prestige Oro.

Ásia

- TerraOlivo iOOC, de Israel. Sete medalhas, sendo 5 medalhas Grand Prestige Gold (acima da medalha de ouro) e 2 medalhas Prestige Gold. A marca foi também a primeira a ser eleita por dois anos consecutivos como o melhor azeite do Brasil e entre os 10 melhores do mundo.

- Olive Japan (Japão); Seis medalhas, sendo 3 medalhas de ouro e 3 de prata.

África

- Global Olive International Olive Competition (GIOOC) África-Ásia. Cinco medalhas, sendo 4 medalhas de ouro e 1 de prata.

Oceania

- Australian International Olive Awards (Austrália). Com uma medalha de ouro e outra de prata.