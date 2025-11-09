Cantinho do café: conheça cinco itens que não podem faltar no seu espaço

O café é parte da rotina do brasileiro, e em muitas casas já tem um espaço reservado. 80% dos amantes da bebida mantêm o chamado cantinho do café, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), em parceria com o São Paulo Coffee Hub e o Diário de um Coffee Lover.

O estudo aponta que, no cantinho do café, há itens que fazem o ato de beber café tornar-se um ritual com estilo, decoração e personalização. A lista inclui equipamentos de preparação e degustação que dão um toque especial no melhor momento do dia. Vale ressaltar que é possível montar um local de maneira econômica e viável.

Saiba quais são:

Máquina de espresso ou outras formas de preparo

Quem busca praticidade encontra nas máquinas de café espresso a opção ideal para uma bebida feita com agilidade, sem perder a qualidade e o sabor. 29,5% dos entrevistados têm uma na própria residência.

Apesar disso, 19,6% preferem métodos exóticos a fim de preparar o café. Já 7,4% preferem o tradicional coado e, claro, um porta-filtro de papel é indispensável nestes casos. 5,2% dos coffee lovers armazenam as unidades do filtro no seu cantinho.

Objetos decorativos

Além de um hábito, tomar café é um modo de vida que deve refletir no cantinho do café. Seja uma bandeja ou um quadro, essa área necessita de algo que defina “este é o lugar do café”. 17,2% dos respondentes dizem que não pode faltar um objeto decorativo que identifique o espaço. Portanto, vale apostar na criatividade e escolher itens como quadros, canecas, bandejas, entre outros.

Xícaras bacanas

O café, seja ele quente ou gelado, precisa ser colocado em seu devido recipiente. E não é qualquer um. 16,4% dos entrevistados investem em xícaras decorativas, que podem tornar o momento mais divertido e celebrativo. Se você tem uma xícara ou caneca bonita, trate de usá-la! Você merece utilizar o melhor.

Moedor elétrico

Ainda que pouco presente nos lares dos amantes de café, com representação de apenas 2,4%, o aparelho pode facilitar a vida dos que preferem comprar grãos e moer. Porém, não adianta ter tudo isso se não beber um café com certificado de pureza e qualidade.

Conheça o Selo da ABIC

Referência no monitoramento do café vendido no varejo do Brasil, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) estará na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), entre os dias 5 e 7 de novembro, discutindo o cenário de inovação no produto, incentivando técnicas de blendagem do café com o Campeonato Brasileiro de Blends, divulgando parcerias e mostrando como funcionam as análises microscópicas da certificação. Visite nosso estande!