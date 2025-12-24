Como é e quanto custa um cruzeiro de volta ao mundo com 142 dias de viagem

Já imaginou embarcar em uma viagem que percorre 5 continentes e 47 destinos ao longo de 142 dias? O cruzeiro "Volta ao Mundo" da Costa Cruzeiros oferece uma experiência única, que combina o luxo e conforto de um hotel flutuante com a oportunidade de explorar lugares icônicos ao redor do planeta.

Com preços a partir de R$ 117.000 por pessoa (preço consultado em fevereiro de 2025), os passageiros a bordo do Costa Deliziosa poderão desfrutar de uma jornada épica, que inclui destinos exclusivos como as Ilhas Havaianas, o Taiti, Fiji, Austrália, Japão, além de escalas em Nova York, Miami, Tóquio, Sydney e a África do Sul. O cruzeiro parte de Savona, na Itália, em 25 de novembro de 2026, e retorna em 12 de abril de 2027, cruzando o mundo em uma experiência luxuosa e imersiva.

A bordo, o Costa Deliziosa oferece uma experiência gastronômica diversificada, com opções de restaurantes italianos, internacionais e sushi, além de entretenimento com shows e danças ao vivo. Para quem busca relaxamento, o Sunset Bar e o spa do navio são perfeitos para descansar entre uma escala e outra. O navio tem 662 cabines com varanda, 7 piscinas e hidromassagens, e 5 restaurantes.

Mercado de cruzeiros aquecido

Entre 2022 e 2028, 44 novos navios serão lançados globalmente, ampliando a capacidade total para 746.000 passageiros — um crescimento de 19%, segundo a Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos (CLIA, na sigla em inglês).

A retomada do setor não apenas superou os desafios ada pandemia como vem estabelecendo novos recordes. Em 2023, o número de passageiros atingiu 31,7 milhões no mundo todo, e a projeção é de 34 milhões em 2024 (o número ainda não foi divulgado), ultrapassando 40 milhões até 2027. O Brasil acompanha esse movimento: a última temporada, entre novembro de 2023 e abril de 2024, injetou 5,18 bilhões de reais na economia, consolidando o país como um dos mercados emergentes para o turismo marítimo.

A explicação para esse crescimento passa pelo apelo que os cruzeiros exercem sobre diferentes perfis de viajantes. Seu formato de viagem, que combina multidestinos sem a necessidade de deslocamentos extras, atrai tanto aqueles que buscam conforto quanto os que desejam explorar novos lugares sem preocupações com logística. O conceito de “hotel flutuante” ganhou força, e as companhias passaram a investir em experiências ainda mais exclusivas, como ilhas privadas e destinos restritos a passageiros.