Com cabines de R$ 95.000: os cruzeiros de luxo que passam pelo Brasil em 2025

A temporada de cruzeiros 2023-2024 movimentou R$ 5,2 bilhões na economia brasileira, gerando mais de 80 mil empregos. Esses dados são de uma pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), encomendada pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. O país registrou um crescimento de 30% em 2023, em comparação com 2019, tornando-se o mercado de cruzeiros que mais cresceu entre os dez maiores globais.

Esse avanço é impulsionado por uma mudança no perfil dos passageiros brasileiros, com 66,7% dos viajantes entre 25 e 55 anos, desafiando a ideia de que cruzeiros são voltados para um público mais idoso. Além disso, 30,4% dos cruzeiristas brasileiros têm renda familiar superior a R$ 10 mil mensais, destacando o potencial do mercado de luxo no segmento.

Para os viajantes que desejam explorar a beleza costeira do Brasil, da América do Sul e além, a temporada de cruzeiros 2024/2025 oferece itinerários espetaculares em navios de luxo, com embarques a partir do Brasil:

Rio de Janeiro a Santiago do Chile

Suíte do Seven Seas Splendor. (Divulgação/Divulgação)

Data de Saída: 19 de janeiro de 2025 | Duração: 24 noites | Navio: Seven Seas Splendor | Tarifas a partir de R$95.679 | vendas: pt.rssc.com

O cruzeiro de 24 noites Exploração Antártica a bordo do Seven Seas Splendor leva os hóspedes das praias tropicais do Rio de Janeiro às paisagens geladas da Antártica. Esta jornada épica promete encontros com alguns dos lugares mais remotos e deslumbrantes do mundo, incluindo a natureza intocada da Antártica, onde os hóspedes podem admirar imensos icebergs, observar pinguins em seu habitat natural e contemplar vistas glaciais de tirar o fôlego. Destaques adicionais incluem paradas nas Ilhas Malvinas, Ushuaia — cidade mais ao sul do mundo — e navegação panorâmica pelos fiordes chilenos.

O Seven Seas Splendor, com capacidade de 746 hóspedes, oferece uma experiência ultraluxuosa tudo incluído, com suítes espaçosas, com varandas privadas, gastronomia gourmet e serviço de classe mundial. Os hóspedes podem desfrutar de várias opções de refeições sofisticadas, como o Compass Rose e o Pacific Rim, além do Serene Spa & Wellness, que oferece uma variedade de tratamentos para rejuvenescer o corpo e a mente após dias de exploração. A Regent Suite a bordo do Seven Seas Splendor é a maior suíte já construída em um navio de cruzeiro de luxo e tem pouco mais de 412m². A Regent Suite é quase duas vezes maior do que uma casa americana média e 20 vezes maior que as cabines médias dos navios de cruzeiro.

Rio de Janeiro a Santiago do Chile

Suíte do Seven Seas Mariner. (Divulgação/Divulgação)

Data de Saída: 25 de janeiro de 2025 | Duração: 22 noites | Navio: Seven Seas Mariner | Tarifas a partir de R$50.242 | reservas: pt.rssc.com

Para uma viagem um pouco mais curta, o cruzeiro Beleza no Fim do Mundo a bordo do Seven Seas Mariner oferece uma jornada de 22 noites do Rio de Janeiro a Santiago do Chile. Este itinerário também leva os hóspedes à Antártida, às Ilhas Malvinas e a Ushuaia, com paradas nas principais capitais da América do Sul, incluindo Buenos Aires e Montevidéu. O cruzeiro oferece muitas oportunidades para observar a vida selvagem, desde focas e baleias até majestosas aves marinhas, além de explorar locais culturais e cenários naturais impressionantes.

Com capacidade para apenas 700 hóspedes, o Seven Seas Mariner é conhecido por suas acomodações espaçosas que garantem que os hóspedes possam relaxar com estilo, com cada suíte contando com uma varanda privativa para vistas panorâmicas do oceano. A bordo, os viajantes podem jantar em restaurantes especializados, como o Prime 7 e o Chartreuse, que oferecem refinadas cozinhas de steakhouse e francesa, respectivamente. Os programas de entretenimento e enriquecimento do navio, que incluem apresentações ao vivo e palestras com especialistas em destinos, acrescentam profundidade à viagem, tornando-a educativa e luxuosa.

Rio de Janeiro a Buenos Aires

Marina da Oceania Cruises. (Divulgação/Divulgação)

Data de Saída: 26 de janeiro de 2025 | Duração: 21 noites | Navio: Marina | Tarifas a partir de R$20.819 | pt.oceaniacruises.com

O itinerário Brasil e Argentina Radiantes a bordo do Marina da Oceania Cruises é perfeito para aqueles que buscam uma exploração vibrante do Brasil e da Argentina. Esta viagem de 21 noites começa no Rio de Janeiro e termina em Buenos Aires, com várias paradas ao longo do caminho, incluindo cidades costeiras icônicas, praias isoladas e cidades culturalmente ricas. Os viajantes podem desfrutar do charme tropical de Búzios, da beleza histórica de Paraty e do apelo cosmopolita de São Paulo. A jornada contínua para o Uruguai, onde Punta del Este e Montevidéu oferecem uma combinação de relaxamento e experiências culturais antes de chegar à Argentina.

Com capacidade para 1.250 hóspedes o Marina da Oceania Cruises acabou de voltar ao serviço após passar por uma reforma abrangente, que inclui a adição de três novas opções gastronômicas, incluindo o Aquamar Kitchen, o novo restaurante voltado para o bem-estar. A Oceania Cruises é uma armadora concebida por gourmets para foodies.

A culinária é a base da marca e a Oceania Cruises tem a maior porcentagem de tripulação culinária dedicada à experiência gastronômica do que qualquer outra empresa de cruzeiros. Os hóspedes podem optar por comer em vários restaurantes de autor como o Red Ginger, Polo Grill e The Grand Dining Room. As 124 Suítes Penthouse foram completamente reformadas, com móveis feitos sob medida, bem como novos armários para aumentar o espaço de armazenamento dos hóspedes, além de novos tapetes e estofados, iluminação moderna atualizada e detalhes cuidadosos.