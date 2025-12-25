Quais foram as cidades mais visitadas do ano em 2025?

A pandemia de Covid-19 e a quarentena resultante marcaram 2020 como o pior ano da história do turismo. Cinco anos após a pandemia, as taxas, que subiram de forma estável nos últimos anos, finalmente poderão ultrapassar os níveis pré-pandêmicos.

Em 2019, houve cerca de 1,5 bilhão de viagens internacionais. Para 2025, a expectativa é que o volume chegue a 1,52 bilhão.

Por trás destes números está um renascimento geral da indústria, que veio se recuperando. E liderando o importante avanço esse ano estão as cinco cidades mais visitadas de 2025, com base em dados da empresa de pesquisa e consultoria Euromonitor:

Top 5 cidades mais visitadas de 2025 (chegadas internacionais)

Bangcoc, Tailândia – 30.3 milhões de visitas internacionais

A capital tailandesa lidera a lista com sua contrastante mistura de cultura ancestral com templos antigos, a vida noturna ativa em suas metrópoles modernas e a mundialmente famosa culinária tailandesa.

Além disso, dispõe de praias cênicas, com todos os tipos de hotéis e resorts. Por mais que tenha se mantido no topo da lista – com uma distância confortável do segundo colocado – a cidade curiosamente apresenta uma queda de 7% no número de turistas em relação ao ano passado, a única dos top 5 a não crescer esse ano.

Hong Kong, China – 23.2 milhões de visitas internacionais

Outro destino asiático ocupa o segundo lugar, desta vez, na China.Mesclando elementos ocidentais e orientais em uma cidade altamente sofisticada, com um dos maiores padrões tecnológicos do mundo, a ex-colônia inglesa oferece uma vibrante vida noturna com a igualmente famosa culinária chinesa.

Uma vantagem única da cidade na China é a queda da barreira linguística: a maioria dos negócios e habitantes da cidade sabe falar e operar em inglês – esses fatores fizeram com que o turismo em Hong Kong aumentasse 6% em relação ao ano passado.

Rua de Hong Kong, na China (Getty Images)

Londres, Inglaterra – 22.7 milhões de visitas internacionais

Oferecendo cultura, história, festas agitadas e bares tranquilos em medidas iguais, a histórica capital inglesa ocupa o terceiro lugar com um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Dentre suas famosas atrações estão o Hyde Park, o British Museum, suas diversas pontes históricas e a grande catedral St. Paul’s.

Além disso, a cidade tem seus mercados municipais que oferecem a típica gastronomia local, como o tradicional Fish and Chips, um filé de peixe com fritas – e por mais que a fórmula básica permaneça igual, cada estabelecimento se orgulha do seu e o serve com adições e ingredientes variados.

Macau, China – 20,4 milhões de visitas internacionais

Outra região administrativa especial na China, Macau é conhecida como a Las Vegas da Ásia: seu maior trunfo vem na forma dos mais de 40 cassinos espalhados pela cidade de 32 quilômetros quadrados.

O turismo das apostas representa metade da economia da cidade, e os impostos sobre essa indústria representam 75% do lucro do governo. A economia das apostas faz parte da história da cidade desde o século 19, quando ainda era uma colônia portuguesa, e evoluiu até os dias de hoje.

Em 2007, devido a sua legislatura única, superou até mesmo a famosa Las Vegas em lucros sobre apostas. Devido ao seu passado colonial, a cidade também tem como uma das línguas oficiais o português. Em relação ao ano passado, sua taxa de turismo subiu 14%, o maior aumento dentre os top 5.

Rua de Istambul, na Turquia (Leandro Fonseca/Exame)

Istambul, Turquia – 19.7 milhões de visitas internacionais

Fechando os primeiros colocados, temos a mais famosa cidade da Turquia. Uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, a histórica cidade, outrora conhecida como Constantinopla, em homenagem ao imperador romano Constantino o Grande, serviu como capital de dois impérios: Bizantino e Otomano.

Fundada em 324, tornou-se a capital de todo o Império Romano. Além da vasta história e cultura, outro ponto forte é a renomada gastronomia turca, com pratos icônicos como kebab e shawarma. Continua crescendo – em relação a 2024, apresentou um aumento de 6% no número de turistas.