7 cruzeiros de luxo para o final de ano

Muitas vezes, quando se fala sobre cruzeiros, há uma imagem de navios populares com filas longas para buffets e tobogãs mas, há um lado luxuoso com cruzeiros com restaurantes requintados, spas e tratamentos e acomodações que você encontraria em um hotel 5 estrelas hotel em terra.

Segundo projeções do Ministério do Turismo, cerca de R$ 4 bilhões serão injetados na economia nacional nesta temporada de cruzeiros no Brasil.

Com isso, Casual Exame selecionou sete cruzeiros que tem o Brasil como destino inicial ou final de suas viagens.

Amazon Holiday - Miami a Rio de Janeiro

De 18 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023 - 21 dias

Navio: Marina (capacidade: 1.238)

Tarifas a partir de R$31.662 por pessoa (ocupação dupla) - B2 Veranda Stateroom

Destinos visitados no Brasil: Santarém, Parintins, Manaus, Recife, Maceió, Salvador, Rio

Samba Sensations - Rio de Janeiro a Buenos Aires

8 de janeiro a 18 de janeiro de 2023 - 10 dias

Navio: Marina (capacidade: 1.238)

Tarifas a partir de R$20.149 por pessoa (ocupação dupla) - B2 Veranda Stateroom

Destinos visitados no Brasil: Rio de Janeiro, Búzios, Ilha Grande, Paraty, São Paulo, Itajaí

Regent Seven Seas Cruises

GRANDIOSIDADE DA AMÉRICA DO SUL - Buenos Aires a Rio de Janeiro

10 de dezembro a 20 de dezembro - 10 dias

Navio: Seven Seas Mariner (capacidade: 684)

Tarifas a partir de R$39.469 por pessoa (ocupação dupla) Suite Deluxe Veranda G

Destinos visitados no Brasil: Rio Grande, Porto Belo, Santos, Ilha Grande, Búzios, Rio de Janeiro

DELÍCIAS DO BRASIL E DO CARIBE - Buenos Aires a Miami

10 de dezembro de 2022 a 7 de janeiro de 2023 - 28 dias

Navio: Seven Seas Mariner (capacidade: 684)

Tarifas a partir de R$96.319 por pessoa (ocupação dupla) Suite Deluxe Veranda F

Destinos visitados no Brasil: Rio Grande, Porto Belo, Santos, Ilha Grande, Búzios, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Salvador, Maceió, Recife

ENERGIA DAS FÉRIAS E JÚBILO DE ANO NOVO - Rio de Janeiro a Miami

20 de dezembro de 2022 a 7 de janeiro de 2023 - 18 dias

Navio: Seven Seas Mariner (capacidade: 684)

Tarifas a partir de R$62.629 por pessoa (ocupação dupla) Suite Deluxe Veranda F

Destinos visitados no Brasil: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Salvador, Maceió, Recife

SABORES OUSADOS DO BRASIL E ALÉM - Rio de Janeiro a Buenos Aires

19 de janeiro a 29 de janeiro de 2023- 10 dias

Navio: Seven Seas Voyager (capacidade: 680)

Tarifas a partir de R$47.499 por pessoa (ocupação dupla) Suite Deluxe Veranda G

Destinos visitados no Brasil: Rio de Janeiro, Búzios, Ilha Grande, Paraty, Santos, Porto Belo, Rio Grande

DO BRASIL ATÉ A EXTREMIDADE DO MUNDO - Rio de Janeiro a Santiago

19 de janeiro a 17 de fevereiro de 2023- 19 dias

Navio: Seven Seas Voyager (capacidade: 680)

Tarifas a partir de R121.749 por pessoa (ocupação dupla) Suite Deluxe Veranda F

Destinos visitados no Brasil: Rio de Janeiro, Búzios, Ilha Grande, Paraty, Santos, Porto Belo, Rio Grande

