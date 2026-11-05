Nove dias para achar R$ 20 bilhões: o que o caso Americanas revela sobre os conselhos brasileiros

Em 2 de janeiro de 2023, um novo CEO assumiu a Americanas. Nove dias depois, a companhia informou ao mercado ter encontrado “inconsistências em lançamentos contábeis” de cerca de R$ 20 bilhões na conta de fornecedores.

Em 19 de janeiro, com dívidas em torno de R$ 43 bilhões, a varejista entrou com pedido de recuperação judicial. Em julho de 2024, um comitê independente contratado pela própria empresa concluiu que as evidências “confirmam a existência de fraude contábil”, segundo comunicado da companhia à CVM reportado pela Reuters.

O processo ainda está em andamento na Justiça e na CVM, e os acusados negam as irregularidades. Para conselheiros de outras empresas, porém, a lição de governança já está clara: números aprovados trimestre após trimestre podem esconder um problema bilionário se ninguém fizer as perguntas certas.

Governança corporativa, ética e compliance abrem o segundo módulo do programa Finanças Estratégicas para C-Level e Conselheiros, da Saint Paul. Conheça o programa

O que a companhia e o comitê independente apontaram

Segundo a Americanas, a investigação identificou três mecanismos principais: lançamentos indevidos na conta de fornecedores, contratos fictícios de verbas de propaganda cooperada (VPC) e operações de risco sacado registradas de forma incorreta no balanço. A Polícia Federal investiga uma fraude estimada em R$ 25,3 bilhões.

Em janeiro de 2026, a área técnica da CVM apresentou acusação contra 30 pessoas, incluindo a própria companhia. Segundo a autarquia, as demonstrações financeiras teriam sido manipuladas para cumprir metas e inflar o preço das ações, ao qual estavam atrelados os bônus dos executivos. O caso ainda não foi julgado.

Risco sacado: a dívida que parecia fornecedor

O risco sacado é uma operação comum no varejo e na indústria. O fornecedor recebe antecipadamente de um banco, e a empresa compradora paga ao banco mais tarde, muitas vezes com prazo estendido e juros embutidos.

O problema está na contabilização. Quando a operação aparece apenas como “fornecedores”, o balanço mostra uma dívida comercial onde, na prática, existe uma dívida financeira. A alavancagem parece menor do que é, e o caixa parece mais saudável.

Depois do caso, as regras de divulgação ficaram mais rígidas. Em 2023, o International Accounting Standards Board (IASB) aprovou novas exigências de transparência para esses acordos, as chamadas supplier finance arrangements. No Brasil, a CVM incorporou a mudança por meio da Resolução 197, com efeitos a partir de 2024.

Hoje, as companhias precisam informar os valores, os prazos e o efeito dessas operações sobre o fluxo de caixa.

Quando o bônus depende do número

A acusação da CVM chama atenção para um ponto que vai além da contabilidade: o desenho dos incentivos. Quando a remuneração variável depende de metas de curto prazo e do preço da ação, a pressão para entregar o número cresce.

O criminologista americano Donald Cressey resumiu essa dinâmica no chamado triângulo da fraude: pressão, oportunidade e racionalização. Metas agressivas criam a pressão. Controles frágeis criam a oportunidade. O comitê de auditoria existe para fechar a segunda ponta.

O papel do comitê de auditoria

O comitê de auditoria é o órgão de assessoramento do conselho responsável por supervisionar as demonstrações financeiras, os controles internos e o trabalho dos auditores. O Código de Melhores Práticas do IBGC recomenda que ele seja formado majoritariamente por membros independentes, com ao menos um especialista em contabilidade.

Conduzido por Jorge Louzada, ex-CIO da CAIXA Asset, o FECC prepara executivos e conselheiros para ler, questionar e validar os números que chegam à mesa do conselho. Saiba mais

A independência formal não basta. O comitê precisa de ceticismo profissional, ou seja, da disposição de questionar números que parecem bons demais, e de acesso direto a auditores, área de controles internos e canais de denúncia, sem passar pela diretoria.

Os dados mostram por que esse acesso importa. Segundo o Report to the Nations 2024, da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 43% das fraudes ocupacionais foram descobertas por denúncias, mais do que por auditorias internas ou externas.

Não é um caso só brasileiro

Fraudes desse tipo não respeitam fronteiras nem setores. Em 2020, a alemã Wirecard, que integrava o principal índice da bolsa de Frankfurt, admitiu que € 1,9 bilhão registrado em seu balanço provavelmente não existia. A empresa entrou em insolvência dias depois, após anos de alertas de jornalistas e investidores que o conselho não investigou a fundo.

Nos dois casos, os números pareciam confiáveis porque passaram por todas as camadas formais de aprovação.

A pergunta que não foi feita

Quase quatro anos depois, o caso Americanas mostra que a governança se mede menos pela estrutura que a empresa tem e mais pelas perguntas que seus conselheiros fazem.

O número mais perigoso de um balanço costuma ser aquele que ninguém questiona.

Das demonstrações financeiras à gestão de riscos, o programa reúne em oito módulos as competências esperadas de quem integra conselhos e comitês de auditoria. Veja a estrutura do curso