Em vez de concentrar os investimentos em influenciadores com milhões de seguidores, a marca de garrafas térmicas Tuyo aposta na construção de uma comunidade de criadores de conteúdo, incluindo perfis com audiências menores.

A estratégia, baseada em relacionamentos de longo prazo, eventos e campanhas de incentivo, é uma das principais alavancas de crescimento da empresa, que projeta dobrar o faturamento em 2027, de R$ 14 milhões para R$ 28 milhões.

Além de fortalecer o programa de influenciadores e ampliar os eventos presenciais com a comunidade, a Tuyo pretende expandir sua presença no varejo físico, com o Rio de Janeiro entre os mercados de interesse, e consolidar os novos canais digitais, como o TikTok Shop.

Por que eles trocaram um bar por uma marca de garrafas

A experiência de Leonan Alambert com o empreendedorismo começou antes da criação da Tuyo. Ele e o amigo infância apostaram em um bar, em Santos (SP), poucos meses antes do início da pandemia do covid-19.

“Estávamos querendo entrar no ramo de entretenimento, mas o negócio não deu certo. Ao acompanhar o mercado de marketplaces e observar o que acontecia fora do Brasil, vi muitas marcas de garrafas térmicas fazendo sucesso ao transformar um produto puramente utilitário em algo mais fashion e interessante”, diz Alambert.

A Tuyo foi fundada em 2022. A ideia era comercializar no marketplace, mas o primeiro lote acabou com a venda entre amigos, família e conhecidos. “Meu sócio deu o pontapé inicial, com amigos e familiares indicando a marca. De certa forma, essa experiência funcionou como um laboratório para o marketing de influência da Tuyo, que, posteriormente, se tornou uma das principais alavancas de crescimento da empresa”, afirma.

Desde o início, a Tuyo apostou na personalização, com diferentes cores, tamanhos e modelos de tampas, para que os consumidores pudessem escolher produtos que refletissem sua identidade. O nome também traduz essa proposta: Tuyo, do espanhol, "seu", em referência à ideia de criar um objeto com o qual o consumidor se identificasse.

Como a marca estruturou o crescimento

Sem recorrer a investidores externos, a Tuyo financiou a própria operação desde o início, modelo conhecido como bootstrapping. A empresa também optou por priorizar o comércio eletrônico próprio, em vez de disputar espaço nos marketplaces, onde, segundo Alambert, a concorrência era muito concentrada em preço.

“Não conseguia profissionalizar, não conseguia mostrar o que a Tuyo era e o que estava propondo dentro do marketplace. Lá era produto e preço”, afirma.

Com o amadurecimento da operação, a marca voltou a explorar esses canais. Em 2024, iniciou o projeto de lojas físicas, com unidades em Santos e no Shopping Paulista, em São Paulo. Em 2026, ampliou a presença digital para o TikTok Shop. “Percebemos que o TikTok Shop veio para ficar. Não é algo passageiro, mas uma nova forma de consumo à qual as marcas precisam se adaptar.”

Com a presença digital, o marketing de influência ganhou estrutura. O que começou com indicações espontâneas de amigos e familiares passou a ser trabalhado como uma estratégia comercial, com uma rede de criadores de conteúdo e ações de relacionamento.

Para isso, a empresa também passou a contar com o apoio da Pilea Labs, que oferece suporte tecnológico e analítico para a gestão das campanhas.“Marketing de influência tem dois lados: um analítico, de dados e tecnologia, e outro humano, que é esse contato, essa troca. Não adianta tratar puramente como uma transação”, diz.

O trabalho com influenciadores também ganhou uma estrutura própria com a criação de um programa que reúne os criadores de conteúdo parceiros da marca em uma comunidade. A iniciativa organiza o relacionamento por meio de um grupo no WhatsApp, competições, ações de incentivo, eventos e produtos exclusivos. A proposta é estimular a participação dos embaixadores para além da divulgação dos produtos e das vendas.

Um dos diferenciais é a tentativa de incluir influenciadores com diferentes tamanhos de audiência, e não apenas aqueles com maior número de seguidores ou engajamento. “Se a gente só premiar quem vende, vão ser sempre os mesmos nomes, as meninas com mais seguidores e mais engajamento. E a ideia é justamente entender que não são só essas pessoas que trazem resultado ou são relevantes para nós”, afirma.

A estratégia também é planejada para períodos de maior movimento no varejo, como a Black Friday. Segundo Alambert, a Tuyo trabalha ao longo de todo o ano para chegar ao último trimestre com uma rede de criadores engajada. Isso porque os influenciadores precisam de tempo para se familiarizar com a marca, produzir conteúdo e começar a gerar vendas. “A galera que está vendendo muito bem agora entrou lá em junho, em julho. A gente já está trabalhando com eles há algum tempo. Começamos essa estratégia lá atrás e agora estamos colhendo os frutos”, diz.

Como a Tuyo pretende dobrar o faturamento em 2027

Para o próximo ano, a Tuyo pretende intensificar as iniciativas que já vêm impulsionando o crescimento da marca. Uma das prioridades é fortalecer o time de embaixadores. A empresa quer ampliar os eventos presenciais e desenvolver mais produtos exclusivos para os participantes. “Queremos estar mais presente. Eventos ao vivo, percebemos que isso faz muita diferença”, afirma Leonan Alambert.

A expansão do varejo físico também está no radar. Depois de iniciar o projeto de lojas em 2024, a marca avalia abrir novas unidades e tem o Rio de Janeiro entre os mercados de interesse. Segundo o executivo, a cidade já conta com um público fiel da Tuyo.

No digital, o foco será entender melhor os canais de venda incorporados recentemente, como Amazon, Mercado Livre e TikTok Shop. A marca começou a vender nesta última plataforma no segundo semestre de 2026 e ainda está testando formatos de conteúdo e conversão. “A gente está aprendendo e está estudando todos os dias”, afirma Alambert.