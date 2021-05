Como deixar lavabos e banheiros pequenos mais bonitos e funcionais

Qual a primeira ideia que vem à sua cabeça quando alguém fala sobre lavabo e banheiro. Sim, isto mesmo. Estes ambientes possuem uma função não muito agradável, mas extremamente necessária.

Só que devido ao seu tamanho pequeno, é difícil pensar em uma decoração para eles, não é? E quando se trata especialmente de um lavabo, que também faz parte do pacote de recepção aos visitantes, percebemos o quanto pode ser importante uma decoração mais personalizada.

O fato é que podemos pensar nos banheiros e lavabos como locais também de refúgio. Assim sendo, eles precisam nos passar uma ideia de segurança e conforto; e é óbvio que não podemos esquecer da mensagem de boa limpeza.

Revestimentos de piso e paredes

Parede espelhada e cuba esculpida na cor branca e parede com pintura escura e bancada de madeira. Parede espelhada e cuba esculpida na cor branca e parede com pintura escura e bancada de madeira.

Podemos começar o projeto de decoração do nosso lavabo ou banheiro de casa propondo soluções para o revestimento de piso e paredes.

Embora este seja um ambiente que deve transmitir a ideia de uma boa limpeza, não necessariamente precisa ser coberto apenas de elementos na cor branca. É permitido que ele receba toques de cor para, assim, parecer muito mais convidativo para uma permanência e relaxamento - como se fosse um mini SPA.

No fim, a ideia não é afugentar as pessoas de dentro do banheiro, mas acolhê-las naquilo que necessitam.

Especialmente no lavabo, podemos utilizar revestimentos que deem uma boa impressão, inclusive elevando o seu visual para o mesmo nível dos outros ambientes sociais da casa. Ou seja, ele pode ser divertido, sofisticado, requintado e minimalista, vai depender da sua preferência; só não pode perder a sua funcionalidade para isso.

Os banheiros comuns precisam de revestimentos que ajudem a proteger as superfícies da umidade presente no ar. Porém, o mesmo pensamento não se aplica aos lavados.

Nesses ambientes podemos ter piso de madeira ou laminado e paredes com cobertura de massa corrida e tinta ou de adesivos e papéis de parede. Ou podemos ainda ser mais usados e propor a utilização de tecidos, elementos 3D de gesso, tinta lousa e até jardim vertical.

Louças e metais

Parede com revestimento escuro e cuba de madeira e papel de parede estampado e tapete na cor laranja. Parede com revestimento escuro e cuba de madeira e papel de parede estampado e tapete na cor laranja.

Sem dúvidas, os revestimentos de piso e paredes ajudam a dar o “tom” da decoração de banheiros e lavabos. Mas equipamentos instalados nesses cômodos também devem apresentar um design condizente com a proposta visual pré-estabelecida.

Já existem, por exemplo, modelos bem diferentes à venda no mercado - a maioria de linhas minimalistas, mas também tem os que parecem antigos, estilo vintage, como os lavatórios.

Repetindo, os lavabos são também ambientes de recepção; por isso, não necessitam de gabinetes para guardar itens de limpeza e de higiene pessoal.

Eles podem apresentar uma decoração mais ousada, com mais espaço para circulação, ornamentação e equipamentos com dimensões maiores ou em formatos únicos. É o caso das bacias sanitárias arredondadas e das cubas de pias isoladas, como as pias de chão.

É claro que não poderíamos escolher equipamentos tão bonitos e nos esquecer dos metais que irão acompanhar.

Aliás, essas peças são essenciais em projetos de banheiros, necessárias para o seu funcionamento, permitindo a passagem da água que alimenta diversos os pontos do ambiente. E precisamos estar muito atentos não só com seu formato e tamanho, mas acabamento também - fosco ou brilhante; em prata, dourado ou Rose Gold.

Iluminação

-

Então já cobrimos pisos e paredes, já instalamos equipamentos e metais, o que falta? É a instalação do esquema de iluminação artificial. Isso é mais uma coisa que está na lista do que não pode faltar na decoração de banheiros, ok.

E, neste caso, além da iluminação geral com ponto de luz central, devemos pensar em pontos de luz nos locais onde as tarefas serão realizadas.

Nos lavabos, é interessante uma iluminação em volta do espelho - pode ser com apliques ou arandelas - e talvez uma iluminação enfática, destacando um canto decorado.

Se houver uma parede com revestimento diferente ou até um jardim, seria legal colocar luminária tipo projetor com foco luminoso direcionado para este ponto. E em alguns projetos ainda vemos rebaixos de gesso com spots ou sancas decorativas de desenhos incríveis.

Acessórios e ornamentos

-

Agora vem a etapa mais divertida da decoração de banheiros e lavabos, que é a personalização final com acessórios e ornamentos. Não poderia ficar de fora dessa lista as peças necessárias de suporte para a colocação de toalhas e rolos de papel higiênico.

Em alguns casos, também as lixeirinhas. E, por fim, os frascos para sabonetes, as bandejas com com amostras de aromatizantes, e mais.

Diga: o que seria complementar então em decoração de banheiro e lavabo? Bem, tudo aquilo que, se fosse subtraído do ambiente, não faria falta ao conjunto; mas que, estando no local, deixa a atmosfera mais agradável.

Entram nessa lista os vasos de flores e buchinhos verdes, velas e incensos, revisteiros, quadrinhos, caixinhas decorativas, e mais. Tire das imagens deste texto outras soluções inspiradoras para a sua casa.

