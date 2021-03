Como deixar a casa de praia ou de campo mais prática (e menos quente)

Há quem prefira ir para o campo e quem vá para a praia. Durante as férias, muitos optam por hotéis, mas também há quem recorra a uma casa de veraneio. Você sabe quais os cuidados necessários para alugar esse tipo de imóvel? Tenha cuidado, pois as surpresas podem ser muitas. Negociar uma hospedagem à distância nos faz ignorar questões importantes e pode nos levar a certas armadilhas.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Verifique muito bem com antecedência qual a localização deste móvel. Se possível, saiba como é a incidência de luz solar e se há ventilação natural. Peça detalhes sobre todos os pontos de água, luz e internet existentes e sobre como é realizada a segurança no local. Descubra os endereços de referência mais importantes nas proximidades - sobretudo bancos, delegacias e postos de saúde. Toda essa “rede de apoio” deve fazer você se sentir mais seguro onde estiver.

Ambiente criado por Rico Mendonça Ambiente criado por Rico Mendonça

Quanto à casa escolhida em si, é importante avaliar de antemão todas as suas dependências. Como se trata de uma hospedagem para as férias, ela deve apresentar várias áreas de lazer abertas e muito bem integradas ao meio externo, como zonas de jardins.

Prefira estruturas com ventilação cruzada, que deixam os ambientes mais refrescantes.

Os revestimentos também devem ajudar a manter a temperatura dos interiores baixa e serem fáceis de limpar, não representando um risco à segurança dos usuários. E a decoração dos cômodos precisa apresentar todos os itens necessários para a usabilidade do imóvel.

Não esqueça de averiguar como são as dependências privadas. É importante que haja espaço para o descanso de toda a família.

E um número de banheiros compatível com o total de hóspedes é indispensável. Avalie também as dimensões destes ambientes – sobretudo se alguém da sua família tiver necessidades especiais. Estes são detalhes que podem melhorar ou prejudicar a sua experiência de verão.

Ambiente criado por Marília Veiga Interiores Ambiente criado por Marília Veiga Interiores

Personalização da decoração

Depois que você e toda a sua família já estiverem instalados na casa de veraneio, já é possível pensar em como personalizar os ambientes deste imóvel para que todos possam se sentir confortáveis.

A primeira medida que você pode tomar é mudar a posição de certas peças estratégicas da decoração de interiores. Por exemplo, girar sofás e camas em direção à uma paisagem externa; colocar perto da mesa de jantar assentos extras, como bancos e banquetas; e aproximar cadeiras espreguiçadeiras junto da piscina, no jardim.

Num segundo momento, você pode tirar de cena todos aqueles acessórios que só fazem os ambientes parecerem mais entulhados e quentes, como mantas e tapetes pesados.

Deixe nos cômodos apenas aqueles itens que são agradáveis ao olhar, feitos de materiais leves ou revestimentos que não aqueçam com o toque do corpo; peças que fazem a decoração parecer clara, mas ao mesmo tempo alegre; e objetos que estimulem a diversão da família.

Casas de veraneio possuem certas características particulares. Na hora de locar ou comprar um imóvel já decorado, você pode avaliar estas questões.

Geralmente os interiores dessas residências são decorados com elementos que remetem à natureza, como praias e campos. Vê-se, nestes espaços, a utilização de muitos elementos feitos artesanalmente – como aqueles feitos em moldes, tramas e pinturas manuais – tipo cestas de palha e vasos de barro. Isto misturado a peças de vidro, metal e porcelana. O cenário como um todo parece simples, mas confortável também.

Se você for ficar bastante tempo hospedado, pode pensar em personalizar a decoração da sua casa de veraneio.

Ambiente criado por Rosa Palmerio Ambiente criado por Rosa Palmerio

DICAS:

É interessante espalhar pelos ambientes muitos vasos de folhagens e arranjos de flores naturais, o que deixará os ambientes com o ar mais renovado e ainda mais frescos.

Transforme os banheiros em pequenos SPAs, com toalhas de banhos novas, bandejas com amostras de sais de banho e velas aromáticas.

Na cozinha, tenha sempre frutas frescas.

Na sala, retratos de momentos especiais com a família.

Na circulação, objetos que remetem aos hobbies que mais gosta de praticar no verão, como o surf.

No quarto, exponha artigos de beleza, como cangas coloridas, bolsas e chapéus de palha

Manutenção dos ambientes

Mesmo estando de férias, você não precisa ser descuidado com a organização e a limpeza dos ambientes que está habitando. Mesmo que a casa de veraneio não seja sua, é necessário que você faça todas as manutenções básicas necessárias no período que estiver usando o imóvel.

Em meio a tanta brincadeira e diversão, é fácil sair espalhando sujeira pelos pisos da casa. Não deixe tudo se acumular.

Diariamente, varra e passe aspirador até os cantos dos ambientes - principalmente para tirar todas as partículas de areia que possam vir a arranhar estas superfícies. Também passe rapidamente um pano umedecido com água e sabão neutro nas áreas que receberam algum respingo de bebidas e comidas, para que não manchem.

Se você realmente quer garantir o conforto da sua família nesta casa de veraneio, preocupe-se em lavar pelo menos toda semana as roupas de cama, e, a cada dois dias, as toalhas de rosto e de banho.

Passe frequentemente um pano umedecido com água e vinagre nas telas mosquiteiros, para tirar as partículas de poeira e deixar o ar passar. E borrife pelos ambientes um cheirinho de casa – tipo bambu -, para fazer os cômodos parecem mais agradáveis.

Lembre-se que, mais importante do que personalizar a decoração de uma casa, é buscar limpar e organizar bem os seus ambientes. Só isso já irá ajudar a fazer com que os recantos deste imóvel fiquem mais saudáveis e convidativos para o descanso e relaxamento. E é bem isso que queremos neste momento de férias, não é mesmo? Então, escolha o seu destino de viagem e aproveite.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.