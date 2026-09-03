Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 recebe inscrições gratuitas até 17/09

Empresas, cooperativas, startups e outras instituições brasileiras já podem se inscrever na terceira edição do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais. A iniciativa é promovida pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em parceria com a EXAME, com inscrições gratuitas até 17 de setembro de 2026.

A premiação reconhece organizações que fortalecem a presença do Brasil no mercado externo, tanto pela exportação de bens e serviços quanto pela atração de investimentos estrangeiros.

Nesta edição, os interessados podem concorrer em 13 categorias, divididas entre eixos como sustentabilidade, desempenho exportador, diversidade e projetos setoriais.

Inscreva sua instituição no página oficial do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026

Histórico e importância da premiação

Ao longo de suas edições, o prêmio se consolidou como referência para instituições com atuação internacional. Somando as edições já realizadas, a iniciativa reuniu mais de 900 inscrições e já reconheceu 37 instituições vencedoras.

Participar da seleção exige a apresentação de resultados concretos de internacionalização, o que dá visibilidade institucional às estratégias adotadas pelas empresas premiadas.

Categorias da edição 2026

As 13 categorias contemplam diferentes portes e setores. Entre os eixos temáticos estão:

Indústria (micro, pequenas, médias e grandes empresas)

Agro (alimentos, bebidas e agronegócio)

Serviços e startups

Cooperativismo

Desenvolvimento regional e sociobiodiversidade

Liderança e diversidade

Investimento estrangeiro

Projetos setoriais de agro, indústria e serviços

Duas categorias são exclusivas para entidades setoriais, associações que representam grupos de empresas de um mesmo setor no exterior. Uma cooperativa exportadora de café, por exemplo, pode concorrer na categoria de cooperativismo apresentando dados de geração de renda nas comunidades envolvidas.

Quem pode se candidatar

Podem participar:

Empresas brasileiras de diferentes portes

Cooperativas

Startups

Comerciais exportadoras, empresas especializadas em vender produtos brasileiros no exterior

Entidades representativas de setores

Fundos de participação e sociedades de investimento

Inscreva sua instituição e concorra em uma das categorias disponíveis do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026

O que esperar da edição 2026

A terceira edição mantém o formato amplo de reconhecimento, contemplando empresas de diferentes tamanhos e regiões do país. O prazo de inscrição antecede as etapas de avaliação e divulgação dos finalistas, conforme o regulamento disponível na página oficial do prêmio.

Instituições interessadas têm até 17 de setembro para inscrever sua instituição e concorrer ao reconhecimento.

Como fazer a inscrição

O processo ocorre no site oficial do prêmio. É preciso preencher a ficha de identificação, assinar a declaração de veracidade das informações e escolher a categoria mais adequada ao perfil da instituição.

Após o envio do formulário com os dados obrigatórios, a candidatura é confirmada por e-mail.

Inscreva-se gratuitamente e concorra ao Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026. Clique aqui e participe antes do fim do prazo