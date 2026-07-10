Eles perderam a fábrica na enchente do RS. Agora vão faturar R$ 30 milhões com granola da Manu Cit

Em maio de 2024, a fábrica da GranoSquare, marca gaúcha de granolas fundada em Porto Alegre, ficou submersa. Foram dois metros de água dentro do galpão. Equipamentos, matéria-prima e produtos prontos: a empresa perdeu tudo.

A fábrica ficava ao lado do aeroporto, uma das áreas mais atingidas pela enchente que devastou o Rio Grande do Sul naquele ano.

A recuperação levou meses. Um mês debaixo d'água, outro para limpar e higienizar o espaço, remontar máquinas e retomar a produção.

No meio da limpeza, a empresa tinha um estande já pago na Naturaltech, a maior feira de produtos naturais da América Latina. Não havia produto para levar. A saída foi ir mesmo assim, com as embalagens novas ainda vazias, e montar um coração no centro do estande para avisar o mercado de que a marca seguia viva.

"Várias pessoas que a gente nem conhecia nos abraçavam, choravam, diziam que a gente ia sair dessa", diz Ricardo Quadrado, fundador da GranoSquare ao lado da mulher e sócia, Aline Marques.

Clientes reforçaram pedidos, fornecedores adiaram prazos de pagamento. A marca voltou a produzir e, segundo o empresário, retomou rápido o espaço nas prateleiras. Mesmo com três meses fora do mercado, a empresa fechou 2024 com crescimento entre 15% e 20% sobre o ano anterior.

Dois anos depois da enchente, a GranoSquare faz sua maior aposta desde a retomada: uma granola desenvolvida com a influenciadora Manu Cit, criadora de conteúdo com forte presença entre a Geração Z.

O produto, batizado de Double Cookie feat Manu Cit, consumiu mais de um ano de trabalho e cerca de 400 mil reais entre pesquisa, formulação, testes e embalagem.

Foi lançado na Naturaltech 2026, a mesma feira que acolheu a marca no ano da enchente.

"Percebemos que a nova geração quer alimentos que entreguem performance nutricional, mas sem abrir mão do prazer e da experiência", diz Aline Marques, diretora de marketing e desenvolvimento de produtos da empresa. "O consumidor não quer mais escolher entre saudável e gostoso. Ele quer os dois."

A projeção da empresa é fechar 2026 com faturamento acima de 30 milhões de reais, puxado pela ampliação do portfólio.

A GranoSquare afirma crescer mais de 30% ao ano. Só a parceria com Manu Cit deve responder por 15% a 20% da receita, segundo a companhia.

Qual é a história da GranoSquare

A GranoSquare nasceu dentro de casa.

Aline preparava uma granola artesanal, com sementes e grãos caramelizados separadamente, para o marido, consumidor do produto. Ricardo passou a falar do alimento para amigos e colegas, que quiseram comprar mesmo com o preço mais alto de um item artesanal.

O casal investiu o que tinha e fundou a marca. O nome faz referência ao sobrenome de Ricardo, Quadrado — square, em inglês.

Doze anos depois, o negócio escalou.

A granola é vendida em todos os Estados brasileiros. A região Sul concentra a operação mais forte, mas a marca avançou para o Norte e o Nordeste, presente nas principais redes dessas regiões.

Como é a parceria com Manu Cit

A aproximação com a influenciadora começou pelo consumo.

Manu Cit já comprava a granola da marca antes de qualquer contato comercial. Foi apresentada ao produto pela mãe, segundo a empresa.

A GranoSquare fez o convite pelo Instagram e, dias depois, ela topou desenvolver um produto em conjunto.

A Double Cookie feat Manu Cit é a granola mais proteica já feita pela marca. É a primeira da linha a levar Whey Protein, proteína derivada do soro do leite. As demais são veganas. Traz alto teor de fibras, zero açúcar adicionado e formulação sem lactose.

A embalagem reúne dois sabores no mesmo pacote: cookie de chocolate e cookie de baunilha. A decisão veio de um impasse no desenvolvimento. Diante da dúvida da influenciadora entre os dois sabores, a marca optou por incluir os dois. "São duas granolas em uma", diz Ricardo.

A crocância foi ajustada para lembrar a de um cookie.

O produto já está disponível no e-commerce da marca, em marketplaces e no TikTok Shop, além das redes de varejo.

A meta declarada é que a Double Cookie feat Manu Cit se torne o produto mais vendido da GranoSquare no segundo semestre de 2026.

Como está o mercado

A trajetória da GranoSquare acompanha a consolidação da alimentação saudável no varejo brasileiro.

Corredores de produtos naturais, antes exceção, hoje ocupam espaço fixo nas grandes redes. "É um avanço em relação a quando começamos", diz Ricardo. "Queremos intensificar o setor com uma granola que seja prazerosa de comer."

A empresa produz mais de 20 toneladas de granola por mês e mantém, segundo os fundadores, métodos artesanais na fabricação.