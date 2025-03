Os carros das chinesas Omoda e Jaecoo têm data marcada para estrear no Brasil

Os SUVs Omoda E5 elétrico e Jaecoo 7 híbrido plug-in desembarcam oficialmente no Brasil no dia 15 de abril e já estarão disponíveis para compra nas concessionárias conjunta das duas marcas. Os preços ainda não foram revelados.

Em entrevista exclusiva à EXAME Casual no fim de 2024, Flavio Tozetto, head de Recursos Humanos e Corporativo da O&J Brasil, revelou o plano estratégico das duas marcas. Segundo Tozetto, na primeira fase de investimentos, houve uma injeção de capital de R$ 200 milhões, que foi destinada, entre outras coisas, a contratações, instalação da sede e definição dos 54 concessionários espalhadas por 17 estados e que já estão prontas no dia 15 de abril.

Quando foi anunciada a chegada das marcas ao Brasil, no final do ano passado, a intenção era iniciar as vendas ainda em 2024, mas isso foi adiado para 2025. Tozetto explica que o motivo do adiamento está relacionado diretamente ao atendimento ao cliente. "Queremos que o negócio seja sustentável, e a rede de atendimento precisa estar pronta antes do lançamento", disse ele na ocasião

Apesar de a Omoda e a Jaecoo fazerem parte do grupo Chery (que tem uma parceria estratégica com a CAOA), elas operarão de forma independente no Brasil. A maior parte das lojas vai estar na cidade de São Paulo, mas terá unidades em outras regiões, como Ribeirão Preto, Brasília, Aracaju e Manaus, entre outras.

Perfil das marcas

A Omoda se concentra em carros sofisticados e tecnológicos, voltados para o público jovem, enquanto a Jaecoo é especializada em modelos off-road e SUVs para diversos tipos de terreno. Ambas as montadoras afirmam que, no próximo ano, seus veículos começarão a ser fabricados no Brasil. Os preços ainda estão sendo definidos.

Flavio Tozetto também destaca que pertencer ao grupo Chery amplia a gama de produtos disponíveis. "Os modelos plug-in são chave para o futuro, mas vamos avaliar o mercado como um todo para trazer mais opções de modelos", explica. As marcas projetam encerrar o primeiro ano de vendas com aproximadamente 30 mil unidades emplacadas.

Fábrica no Brasil

Desde as primeiras entrevistas à imprensa, a empresa chinesa tem demonstrado interesse em abrir uma fábrica no Brasil, mas os planos permanecem em sigilo. Uma das possibilidades seria utilizar a unidade de produção da Caoa Chery em Jacareí, no interior de São Paulo.

Com um plano de expansão global, as marcas já têm bases de engenharia estabelecidas em mercados como China, Europa e Estados Unidos. Até o final de 2024, a Omoda estará presente em mais de 30 países, enquanto a Jaecoo estreará em mais de dez. Na América Latina, já atuam em países como Chile e México.