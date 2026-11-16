Jogar fora e recomeçar — ou aprender a se reinventar continuamente?

Quem nunca cogitou zerar tudo e começar de novo no próprio negócio? Quem nunca se sentiu ameaçado ou, pior, ultrapassado — em uma corrida que parece acelerar a cada dia? E, em algum momento, quem nunca pensou em passar o bastão?

Essa inquietação não é isolada. Executivos como James Quincey, da Coca-Cola, e Doug McMillon, do Walmart, têm expressado algo semelhante: a revolução da inteligência artificial não é apenas mais um ciclo tecnológico, é uma ruptura. E, diante dela, até líderes experientes questionam se são as pessoas certas para conduzir o próximo capítulo.

O fato é que a lógica tradicional de planejamento estratégico está sob pressão. Horizontes longos perderam relevância. Previsibilidade virou exceção. Em muitos casos, insistir em planos rígidos pode ser mais arriscado do que não planejar.

Isso não significa operar no improviso, mas sim adotar um novo ritmo: estratégias revisitadas anualmente, com validações de rota a cada seis meses (ou menos).

Adaptabilidade deixou de ser diferencial; tornou-se condição de sobrevivência.

Esse movimento já pode ser observado no setor de tecnologia e consultoria, em que novas receitas impulsionadas por IA começam a canibalizar modelos antigos. E essa transição não é confortável.

Há momentos em que a velocidade das mudanças gera ruído interno. Reorganizações frequentes testam a clareza e a resiliência do time. E, sim, o mercado também questiona: a IA vai tornar obsoletas as empresas de consultoria?

A minha leitura é outra. A IA não elimina a necessidade de consultorias — ela redefine profundamente o seu papel.

Durante muito tempo, grande parte desse mercado esteve concentrada no desenvolvimento de sistemas em tecnologias como Visual Basic, Java ou .NET. Agora a demanda avança para desafios mais estratégicos, como jornadas de adoção de IA, letramento organizacional, desenvolvimento de agentes inteligentes, cocriação de novos modelos de negócio e captação de ganhos reais de eficiência.

O eixo central mudou. O mercado avança da construção de software para a orquestração de ecossistemas inteligentes.

O novo diferencial não está apenas no domínio técnico, mas na capacidade de integrar, governar e dar propósito a múltiplos agentes de IA. É garantir que existam “guardrails” claros, que decisões automatizadas sejam confiáveis e que a tecnologia esteja, de fato, conectada à estratégia do cliente.

Nesse novo cenário, consultorias assumem cada vez mais o papel de arquitetas de sistemas complexos — verdadeiras “montadoras de Lego” em escala empresarial. E isso exige algo ainda mais crítico: entender profundamente o negócio e não apenas a tecnologia.

Nesse contexto, perfis híbridos ganham protagonismo. A interdisciplinaridade deixa de ser desejável e passa a ser indispensável. Profissionais que transitam entre estratégia, tecnologia e operação são os que melhor navegam essa nova realidade.

Mas há uma barreira menos visível — e talvez mais perigosa: a fixação estrutural. A tendência de repetir padrões, de reproduzir modelos mentais que já funcionaram no passado, mesmo quando o contexto mudou radicalmente.

Romper essa rigidez cognitiva é um dos maiores desafios da era da IA.

Considere um exemplo simples.

No modelo tradicional, ao sentir um mal-estar, você dirige até o hospital, faz cadastro, aguarda atendimento. Um fluxo conhecido, linear e reativo.

Agora, imagine esse mesmo cenário sem as amarras da fixação estrutural:

Seu smartwatch detecta uma anomalia com base no seu histórico. Um assistente de IA entra em ação, valida seu estado, sugere o melhor deslocamento, aciona o hospital antes da sua chegada, antecipa seu cadastro, notifica seu médico e reorganiza sua agenda.

Não é ficção. É capacidade já disponível — ainda que não amplamente integrada.

O ponto não é a tecnologia em si, mas a disposição de redesenhar a experiência do zero.

Estamos apenas no início. O ciclo de disrupção não dá sinais de desaceleração. Se hoje falamos de IA generativa e agentes autônomos, o próximo salto — possivelmente uma nova era de computação ainda mais integrada e contextual — já começa a se desenhar.

Diante disso, a pergunta inicial talvez precise ser reformulada.

Não se trata de jogar tudo fora e recomeçar.

Trata-se de construir organizações capazes de se reinventar continuamente — antes que o mercado as obrigue a isso.