Mercado financeiro tradicional destrona cripto e assume protagonismo na Fórmula 1

A Fórmula 1 serve de vitrine para alguns dos setores mais poderosos da economia mundial há décadas. Nos anos 1980 e 1990, marcas de cigarro como Marlboro, Camel e Rothmans dominavam os carros. Depois, vieram empresas de tecnologia e telecomunicações, como HP, Panasonic e Vodafone. Mais recentemente, foi a vez do mercado cripto. Mas a história parece mudar mais uma vez: agora, é o mercado financeiro que assume a dianteira.

Em 2026, são 41 empresas do setor patrocinando nada menos que dez das 11 equipes da F1, contra 35 no ano anterior. O destaque são os bancos: passaram de sete para 11 patrocinadores, superando as plataformas de criptomoedas e de trading, com nove representantes cada, segundo levantamento da Greyhound Media.

A mudança é visível até nos nomes das equipes. Mastercard, Revolut, Visa e Cash App figuram entre os patrocinadores que batizam escuderias, evidenciando a dimensão dos investimentos do setor na categoria.

O cenário contrasta com a corrida das empresas cripto por patrocínios, iniciada em 2021, quando exchanges como FTX, Crypto.com e Bybit fecharam acordos milionários. A crise de 2022 esfriou parte desse movimento: contratos foram encerrados e algumas marcas desapareceram das pistas. Ainda assim, o setor permanece representado por empresas como OKX, Kraken e Crypto.com, entre outras.

A importância do patrocínio da F1

Para as instituições financeiras, entretanto, a Fórmula 1 oferece mais do que exposição publicitária. O paddock também se tornou um ambiente privilegiado de relacionamento com clientes e parceiros comerciais.

"A visibilidade é importante, mas o principal valor do patrocínio está nas oportunidades de relacionamento e negócios. A Fórmula 1 permite criar conexões que vão muito além das pistas", afirma Javier Jara, gerente regional para América Latina da IC, plataforma australiana de trading parceira da Haas, que levou influenciadores e clientes para acompanhar o GP de São Paulo no setor VIP.

Especializada em operações de câmbio, a IC também oferece negociação de milhares de instrumentos financeiros, e, segundo Jara, a América Latina representa atualmente 6% do volume global negociado pela empresa. A meta é chegar a 15% até o fim de 2027, com o Brasil e o México como principais focos.

A Fórmula 1 é parte importante dessa estratégia e, não por acaso, os dois países têm pilotos no grid e são sede dos únicos GPs disputados na América Latina, ambos realizados em finais de semana consecutivos no início de novembro.

"O Brasil tem essa relação especial com a Fórmula 1, a gente vê como o público aqui é apaixonado. Para nós, é uma ponte importante, e a chegada de Rafael Câmara à Haas reforça essa conexão e torna a parceria ainda mais relevante para nossos planos no país", destaca Jara, citando o interesse do público brasileiro que também ajuda a explicar a chegada do Nubank à Mercedes e do Bradesco à própria Haas.

A Fórmula 1 não determina os rumos da economia mundial. Mas basta olhar para os carros para entender quais setores têm dinheiro de sobra - e disposição para gastá-lo.

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