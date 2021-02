Com quarto inspirado em “O Gambito da Rainha”, hotel quer driblar crise

A indústria hoteleira dos Estados Unidos fechou 2020 com 1 bilhão de quartos vazios no ano – mas o hotel 21C em Lexington, Kentucky, tem uma ideia de manter pelo menos uma de suas 88 acomodações fora dessa lista.

Inspirando-se no papel proeminente de sua cidade natal na série da Netflix, O Gambito da Rainha, que rendeu mais de 62 milhões de espectadores, o hotel redesenhou um de seus quartos em homenagem à protagonista do jogo, Beth Harmon.

No teto da Sala Harmon há um tabuleiro de xadrez gigantesco com reis e peões suspensos, como pensado na série; suas paredes são cobertas por uma estampa de cavaleiro de inspiração retrô do aclamado estúdio de Kentucky, Ferrick Mason. Espalhados por toda parte estão exemplares da revista Chess Review e móveis modernos de meados do século emprestados de uma livraria e de negociantes de antiguidades locais.

Enquanto o quarto médio no 21C Lexington tende a custar cerca de US$ 140 por noite, o pop-up inspirado na Netflix sai por perto de US$ 220; a reserva inclui brindes e sacolas “Lex Liquors” de cortesia, como as apresentadas no programa.

Não é a primeira vez que um hotel cria quartos inspirados nos filmes e séries de TV favoritos dos fãs. Foram criados por exemplo o quarto “Uma linda mulher” no Four Seasons de Beverly Wilshire em Beverly Hills, Califórnia, e “Senhor dos Anéis” em Trout Creek, Montana.

Pode ser apenas um quarto de hotel, mas tanto o 21C quanto o órgão de turismo da cidade, VisitLex, esperam que o golpe de marketing possa ajudar a regenerar o turismo na pequena mas honrada cidade.

“Nossa receita com hotéis na cidade de Lexington caiu mais de US$ 100 milhões em 2020 [em comparação com o ano anterior], por causa da pandemia”, disse Gathan Borden, vice-presidente de marketing da VisitLex. “Então, agora, todas as propriedades hoteleiras em nosso destino estão realmente procurando algo que deixe as pessoas animadas para viajar novamente.”