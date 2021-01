Hospede-se em quarto de hotel inspirado em “O Gambito da Rainha”

Devido ao sucesso da série O Gambito da Rainha e da atuação de Anya Taylor-Joy, o mundo do xadrez virou uma febre, assim como outras alusões que a série faz, como as roupas e a decoração das casas de 1960. No seriado, Beth Harmon parte para diversas cidades como Cincinnati, Nova York e Paris para jogar em campeonatos de xadrez, é claro. Em muitas das localidades, Harmon e sua mãe ficam hospedadas em hotéis, que serviram de inspiração para a rede Accor, que acaba de inaugurar um quarto com referência à série, em Lexington, Kentucky.

A inauguração do Harmon Room, no Hotel Museu 21c Lexington, acontece após uma exposição com o figurino usado por Taylor-Joy no Museu do Brooklyn.

Já disponível para reservas, o quarto possui decoração inspirada em jogos de xadrez coloridos, com móveis de madeira, carpete esverdeado, e é claro uma mesa com tabuleiro de xadrez. Ao se deitar na cama, de olhos abertos, saem do teto peças gigantes de xadrez, assim como a personagem visualizava ao se deitar para dormir na série.

Ainda no orfanato, Beth Harmon visualizava o tabuleiro de xadrez no teto do dormitório. Quem se hospeda no quarto "Harmon" também tem a mesma visão.

O décor ficou por conta de três designers de interiores: Isabel Ladd, designer local, Lucy Jones, e Alex Mason. O último desenvolveu a estampa do papel de parede que remete a cavaleiros e com círculos em várias tonalidades de verde. Os cavalos possuem dupla representação: a primeira em referência às peças de xadrez, e a segunda ao estado de Kentucky, conhecido pelas competições anuais de turfe.

Além das antiguidades garimpadas para compor o quarto, como um carrinho de bar abastecido, quem se hospeda no quarto também encontra revistas especializadas em xadrez e uma tote bag com o inscrito Lex Liquor, que pode ser levada para casa. Porém, ao contrário da ficção que se passa nos Estados Unidos, a série foi gravada em Berlim. Mas, ainda assim é possível visitar os pontos de referência que aparecem na trama, já que também é oferecido um roteiro da cidade aos hóspedes.

Detalhe da decoração dos anos 1960. O quarto conta com bar e tabuleiro de xadrez, é claro.

Os interessados em passar uma noite como Beth Harmon, sem o estresse da noite antes do campeonato, ou que desejarem fazer o roteiro baseado na série, podem encontrar mais informações aqui. A hospedagem custa a partir de 234 dólares por noite.