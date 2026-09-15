Com diárias de R$ 51 mil, esse hotel quer colocar o hóspede no inverno da Patagônia

A Patagônia chilena se prepara para viver uma transformação no turismo de alto padrão. O Awasi Patagônia, hotel de luxo instalado em uma reserva privada de 7 mil acres nos arredores do Parque Nacional Torres del Paine, vai abrir uma temporada também durante o inverno.

O movimento quebra uma prática histórica da região, na qual a maioria dos hotéis encerra as atividades nos meses mais frios devido ao clima rigoroso. A inauguração da temporada de inverno está prevista para 2027, com as Cenit Villas, acomodações ultraexclusivas de 200 m² e adaptadas para o frio extremo.

"O inverno na Patagônia sempre foi vazio por causa da neve e do frio, os hotéis não operam. Mas percebemos que o clima é uma questão de preparação", explica Álvaro Valeriani, CCO do Awasi, em entrevista à Casual EXAME. "O parque [Nacional Torres del Paine] não fecha, e a paisagem ganha uma beleza mágica, quase como nos Alpes suíços, mas com espaços que se tornam praticamente exclusivos. No verão, você encontra dezenas de pessoas nas trilhas do parque. No inverno, o fluxo cai para menos de 5%."

Arquitetura oval, chef privativo e frota própria

A experiência do inverno visa aproveitar a Patagônia na natureza, mas com um conforto ainda maior nas acomodações do hotel.

Projetadas para funcionar como residências independentes dentro da reserva, as novas Cenit Villas — palavra derivada de "zênite", o ponto mais alto do céu — foram desenhadas para acomodar até duas suítes master sob o mesmo teto. Com formato oval, a estrutura prioriza a fluidez dos ambientes e integra duas suítes a uma ampla área social com sala de estar, sala de jantar e cozinha equipada. O projeto arquitetônico utiliza aberturas envidraçadas voltadas para as torres de granito do parque, além de um pátio circular protegido no centro da construção e hot tubs privativas ao ar livre.

Para sustentar a experiência personalizada característica do selo Relais & Châteaux, cada Cenit Villa conta com um chef privativo responsável por todas as refeições servidas na própria residência, além de massagem cortesia por hóspede e um host dedicado.

No campo operacional, o hotel reformulou toda a engenharia do complexo para resistir às temperaturas negativas. O encanamento das acomodações foi reforçado para evitar o congelamento da água, e o transporte pela região passou a ser feito por uma frota de veículos INEOS Grenadier, utilitários 4x4 preparados para encarar terrenos cobertos de neve ou lama.

A logística atende 16 villas no total, apoiadas por uma equipe de 140 funcionários. As diárias para a nova categoria giram em torno de US$ 10 mil.

Conservação e o rastreamento do puma no inverno

Junto à abertura no inverno, o Awasi incorporou uma nova área de conservação de 3 mil hectares, limítrofe ao Parque Nacional Torres del Paine. A reserva privada é dedicada à proteção e ao estudo do puma patagônico, em uma parceria técnica com a Fundação Faro Verde.

Com a retirada de todo o gado da propriedade, a fauna nativa — como os guanacos — voltou a ocupar o território. Nessa época do ano, eles atraem os pumas para a área de transição entre a estepe e a floresta magallânica. A estação fria torna-se, assim, o período ideal para o Puma Tracking (rastreamento do felino).

"No verão, a camuflagem do puma se confunde com a vegetação. No inverno, com o fundo branco da neve e a vegetação mais baixa, as pegadas ficam visíveis e o contraste da pelagem amarelada facilita a avistagem", detalha Álvaro. "Temos uma equipe especializada que sai cedo, identificando os rastros na neve, e repassa o mapeamento para o guia privativo do hóspede. As chances de encontrar o animal em seu habitat natural são muito maiores."

O programa de inverno e a hospedagem nas novas villas incluem ainda expedições guiadas sob medida, caminhadas por florestas nevadas, cavalgadas e momentos de pausa acompanhados pelo tradicional mate patagônico, mantendo o formato de um guia sênior e um veículo 4x4 exclusivos por acomodação.