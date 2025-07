Awasi planeja expandir para 7 lodges de luxo na América do Sul, com foco no Brasil

O turismo no Brasil fechou 2024 com um faturamento de R$ 207 bilhões — um recorde histórico para o setor, segundo a pesquisa Faturamento do Turismo Nacional, realizada pela FecomercioSP, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa para 2025 é que esse número continue a crescer, principalmente no segmento de luxo, um dos poucos que permanece quase imune às crises econômicas.

Para atender a essa crescente demanda por experiências exclusivas, o grupo Awasi, especializado em lodges de luxo na América do Sul, tem como objetivo expandir sua presença na região, com foco particular no Brasil.

Recentemente, o grupo adquiriu o icônico Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina, que se soma ao portfólio que conta com unidades no Atacama (Chile), na Patagônia (Chile), em Puerto Iguazú (Argentina) e no coração vinícola de Mendoza, também na Argentina.

“Nossa meta é chegar ao final de 2025 com sete hotéis. Um será anunciado em setembro e o outro em outubro", afirma Alvaro Valeriani, CCO do grupo, em entrevista exclusiva à EXAME Casual.

Embora os detalhes das novas aquisições ainda sejam mantidos em segredo, a estratégia do Awasi envolve tanto a compra de propriedades existentes, como foi o caso do Ponta dos Ganchos, quanto a construção de novos lodges em regiões inéditas.

"Estamos olhando com atenção para o Pantanal, Amazônia, Bolívia e Peru", revela Valeriani, que chegou ao grupo há poucos meses com a missão de fortalecer e expandir a marca pela América do Sul.

Como é o Awasi

O conceito do Awasi, seja no Atacama ou em Santa Catarina, é criar vilas exclusivas onde privacidade e personalização são os pilares centrais da experiência. Cada detalhe é pensado para que o hóspede se sinta parte do destino e não apenas um espectador.

Desde a arquitetura que respeita o entorno até as excursões guiadas por histórias locais, passando pela gastronomia que celebra a cultura regional, tudo visa proporcionar uma imersão única. Uma experiência de três dias com tudo incluído em Puerto Iguazú, por exemplo, sai em torno de 3.600 dólares por pessoa (algo em torno de R$ 19.600) em uma experiência para casal.

No Deserto do Atacama, por exemplo, as vilas em adobe se integram à paisagem árida, e as experiências incluem visitas a lagoas altiplânicas, salares e vulcões, além de observação astronômica sob um dos céus mais limpos do planeta e mais propícios para avistamento de estrelas e planetas.

Já na Patagônia, ao lado do Parque Nacional Torres del Paine, os hóspedes podem realizar trilhas, passeios de bicicleta e observar a fauna local, sempre com vistas para montanhas e vales intocados. Em Puerto Iguazú, o lodge está imerso na selva subtropical, onde os hóspedes exploram trilhas, praticam canoagem e visitam comunidades guarani, além de conhecer as famosas Cataratas do Iguaçu.