Com Bari Cucina, chef Marcílio Araújo quer trazer a Itália para São Paulo

Inspirado no Grotta Palazzese, famoso restaurante italiano que fica dentro de uma caverna na região de Bari, no Sul da Itália, o chef de cozinha mineiro Marcílio Araújo está inaugurando nesta quarta-feira 11 a cozinha de sua mais nova casa: o restaurante Bari Cucina, que promete trazer um pedacinho da Itália para o coração de São Paulo.

Localizado na Vila Nova Conceição, nas proximidades do parque Ibirapuera, o empreendimento que já vinha funcionando no esquema soft opening nos últimos dias agora passará a abrir em tempo integral, servindo almoço e jantar.

Grotta Palazzese: cravado numa caverna, restaurante serviu de inspiração para o brasileiro Bari Cucina.

No cardápio do chef Marcílio Araújo, ex-Benedictine (RJ), Le Vin Bistrô e Café Antique (SP), os destaques ficam com a cotoletta de porco em crosta de pão com pomodoro, burrata e risoto de limão (R$76,00) e com um risoto de arroz Arbóreo com camarões e aspargos verdes, burrata e limão (R$89,00).

Opções mais clássicas, obviamente, não ficam de fora: a carbonara com pancetta, gemas de ovos caipira e queijo parmesão custa 65,00 reais e o raviolli com mussarela, molho de tomates frescos e manjericão sai por 58 reais.

Investimento de 4,5 milhões de reais, o espaço do restaurante que leva a assinatura da arquiteta Raquel Braga não economizou nas pedras para se aproximar da estética do Grotta Palazzese.

Na construção do Bari Cucina, foram importados o travertino romano, uma rocha calcária utilizada na arquitetura clássica romana devido a seus traços estéticos e alta durabilidade e a gnaisse, uma rocha metamórfica considerada uma das mais antigas do mundo, também utilizada para uso ornamental.

Bari Cucina: nova casa italiana em São Paulo é um investimento de 4,5 milhões de reais.

“Queremos que oferecer uma experiência única ao paladar. Sabores e aromas que nos ligam a uma fantástica riqueza cultural e fazem de nossos pratos uma verdadeira viagem gastronômica, como se nossos clientes pudessem ser transportados para Itália ao comer um dos nossos pratos”, explica o chef Araújo, que priorizou pequenos produtores e alimentos orgânicos para o preparo das massas frescas e de outros pratos.

SERVIÇO

BARI CUCINA

Endereço: R. Prof. Atílio Innocenti, 507 - Vila Nova Conceição

Horário de atendimento:

Segunda à sexta: 12:00h - 22:00h

Sábado à Domingo: 12:00h - 23:00h

Feriados: 12:00h - 22:00h

Reservas: reservas@baricucina.com.br