Colaboração entre arte e moda: Handred lança coleção com Vivian Caccuri

Um dos capítulos das collabs, as parcerias entre marcas de moda, diz respeito a colaborações com artistas contemporâneos. Um exemplo recente é a contribuição para a Louis Vuitton da japonesa Yayoy Kusama, com as características estampas de bolas coloridas. No Brasil, a carioca Handred acaba de lança a coleção Entre-Ondas.

Trata-se do encontro dos espaços e processos de inspiração do diretor criativo André Namitala e da artista Vivian Caccuri. As peças foram feitas em dois ateliês e a quatro mãos. Paulista radicada no Rio de Janeiro, Vivian é uma artista multimídia que trabalha as reverberações do som a partir de um contexto social e político.

Como esse encontro artístico isso se traduz na prática? Em jaquetas e calças de sarja em estilo workwear em tons terrosos, com preços de 727 e 897 reais, camisas amplas de seda com estampas de corpos em movimento por 2.357 reais, camisas de linho bordados por 1.527 reais, entre outras peças.

Fashion filme no site e no Instagram

A obra de Caccuri está em coleções públicas do Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), da Pinacoteca de São Paulo e do Museu de Arte de São Paulo (MASP), entre outros centros. Já integrou mostras nas Bienais de São Paulo, Veneza e Mercosul, e em instituições como o New Museum e o High Line Art, em Nova York, e a Serpetine Gallery, em Londres.

Com tecnologias analógicas e digitais, ela cria instalações, desenhos, objetos, vídeos, performances e trilhas sonoras imersivas, que procuram traduzir as sensações do "outro", daquele que vê de fora. Sua investigação artística se concentra no contraste da relação da música com diferentes contextos, do litúrgico religioso ao festivo mundano.

"A Handred tem feito esses encontros, parcerias com ateliês. Tenho me relacionado com artistas que produzem no próprio ateliê, e tem sido um ponto chave. Existe uma intimidade forte quando habitamos nosso ateliê, que chega a ser maior que a própria obra. É ver a ferramenta, ver o processo, o protótipo, e também a obra finalizada", afirma André Namitala, diretor criativo da marca.

"É interessante pensar em como funciona o ateliê aqui na Handred. A rapidez me espanta. No meu, o foco é um objeto. Penso na marca como uma tecnologia do calor, uma roupa que só poderia nascer por um estilista tropical", diz Vivian Caccuri.

Para o lançamento da parceria foi produzido o fashion film Entre-Ondas, exibido no site e no Instagram oficial da marca. O vídeo foi gravado na fábrica da Bhering, no bairro do Santo Cristo, no Rio de Janeiro, um amplo espaço onde funciona o ateliê da artista. O filme é estruturado com elementos sensoriais e lúdicos, em que os personagens interagem com materiais usados nas obras da artista.

Faz muito sentido para que a parceria artística seja de mão dupla e não apenas resumida a peças à venda nas araras e no e-commerce.