Louis Vuitton lança coleção em colaboração com artista plástica Yayoi Kusama

Mais de dez anos após a primeira colaboração global, a Louis Vuitton lança um novo capítulo de sua parceria com a artista japonesa Yayoi Kusama. A campanha foi clicada por Steven Meisel e estrelada por diversos nomes, incluindo Gisele Bündchen.

A primeira colaboração com Kusama em 2012 floresceu em vários universos da Louis Vuitton, desde exposições, produtos e instalações únicas em vitrines.

Desde sua criação em 1854, a Louis Vuitton mantém laços com o mundo das artes, em projetos inéditos com uma série de artistas que trouxeram suas visões únicas.

Essas relações estreitas produziram muitas vezes reinterpretações das criações mais icônicas da Louis Vuitton, no processo de reescrever as regras da criatividade em colaborações entre a Maison e artistas.

Nascida em março de 1929, Yayoi Kusama é uma artista cuja perspectiva se expressa por meio de uma infinidade de técnicas de escultura, pintura, instalação, filmagem, fotografia, e escrita, em uma variedade de estilos. Ela é considerada uma precursora da arte pop e minimalista, mas suas diversas práticas artísticas resistem a qualquer classificação singular.

As obras de arte de Yayoi Kusama originaram-se de alucinações, quando os padrões de flores vermelhas da toalha da mesa de jantar começaram a se espalhar nas paredes, no chão e até em si mesma… Ela tem lutado contra seus medos e obsessões interiores e persegue os mistérios da vida retratando as alucinações que ela experimentou desde a infância.

Os lançamentos acontecerão ao longo do primeiro semestre deste ano em todas as categorias da Maison.

