Conheça o hotel de luxo no Marrocos com vista para as montanhas Atlas e diárias de R$ 26 mil

Há pouco mais de um ano, o Marrocos era atingido pelo terremoto mais forte em um século na região. A catástrofe semeou destruição e devastação no local. Kasbah Tamadot, o retiro marroquino de Richard Branson nas Montanhas do Alto Atlas, foi um dos hotéis afetados no desastre.

Conhecido por sua hospitalidade berbere, com 100% de sua equipe marroquina, o hotel reabriu nesta semana após um ano de reformas, com o edifício principal totalmente restaurado, um segundo restaurante chamado Asayss e seis novos Riads deslumbrantes. Cada Riad foi construído em um espaço aberto com vistas das Montanhas Atlas, aumentando o tamanho da propriedade de 28 para 42 quartos.

"Foi devastador ver o impacto do terremoto do ano passado, quando visitei o local poucos dias depois. Mesmo diante da adversidade, foi inspirador ver a hospitalidade e o calor do povo berbere, mesmo quando muitos deles perderam familiares e seus lares", diz Branson. "Sempre dissemos que traríamos de volta o Kasbah Tamadot melhor do que nunca".

Kasbah Tamadot: restaurante Kanoun. (Divulgação/Divulgação)

Durante o terremoto, a equipe do Kasbah Tamadot e as comunidades berberes se uniram para apoiar os esforços de socorro junto com a The Eve Branson Foundation, arrecadando 1 milhão de libras no Earthquake Emergency Relief Fund. Mesmo com a reconstrução, toda a equipe permaneceu empregada enquanto as Berber Tents continuaram operando para apoiar o turismo e os esforços de ajuda na região.

"O Kasbah Tamadot é sinônimo das Montanhas do Alto Atlas e das comunidades berberes ao redor. Estamos incrivelmente encantados em reabrir o Kasbah por completo e receber hóspedes passados, presentes e futuros", David Redouane Assabbab, gerente geral do hotel.

Os novos Riads de três quartos recém-inaugurados acomodam até 10 hóspedes, cada um com banheiro privativo, sala de estar e terraço, além de uma Suíte Tenda na Cobertura com banheira de hidromassagem no terraço. Cada Riad também tem sua própria piscina privativa, mantendo os luxos e a hospitalidade berbere característicos do hotel principal.

Vista externa do Kasbah Tamadot. (Divulgação/Divulgação)

Decorados em estilo marroquino tradicional, os interiores dos Riads foram elaborados por artesãos da comunidade berbere local, apoiada pela The Eve Branson Foundation. Os quartos e suítes podem ser reservados individualmente ou como um Riad completo, ideal para famílias ou grupos que buscam privacidade.

Os novos Riads somam mais um tipo de acomodação às já renomadas tendas berberes do Kasbah Tamadot, cada uma com seu próprio terraço privativo, algumas incluindo banheiras de hidromassagem. A piscina infinita principal continua sendo uma das características mais marcantes, com vistas de 360 graus das montanhas.

Os hóspedes podem aproveitar tratamentos de spa locais, como o hammam tradicional, além de aulas de culinária marroquina e atividades guiadas nas montanhas ao redor. As reservas para os novos Riads no Kasbah Tamadot já estão disponíveis, com tarifas a partir de R$ 26 mil para um Riad de três quartos com café da manhã. As tarifas para o hotel começam em R$ 4.150 para duas pessoas.