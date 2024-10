A próxima grande tendência no jeito de viajar em 2025, segundo pesquisas

A maior tendência de viagens em 2022 foi ir longe, gastar muito — com as pessoas ansiosamente reservando viagens no estilo lista de desejos para lugares como Bali, Roma, Londres e Paris. Isso tudo naquele primeiro momento de reabertura depois da pandemia. No entanto, será que essa tendência de "vou antes que o mundo acabe" continuou no turismo?

Novos relatórios mostraram que os turistas estão em um estado de espírito diferente neste momento.

'Alegria de perder'

A mentalidade dos turistas está mudando adotando uma ideia de JOMO, ou a "alegria de perder" - em tradução livre.

James Marshall, vice-presidente de contas aéreas da Expedia, disse que 62% dos viajantes pesquisados ​​dizem que a "viagem JOMO" reduz o estresse e a ansiedade, e quase metade diz que permite que eles se reconectem melhor com entes queridos.

Ele observou o aumento no interesse em aluguéis de casas de férias perto de praias, lagos e nas montanhas.

“Você vai lá com seus amigos, com sua família, longe das multidões, longe da agitação”, ele disse. “E você fica muito feliz por perder todo o resto.”

Viagens a lugares menos famosos

Relatórios de tendências da Expedia e Booking.com, divulgados pela CNBC, mostram que os turistas estão abrindo mão de viagens chamativas para pontos turísticos famosos em favor de viagens mais tranquilas para lugares menos conhecidos — e muito menos lotados.

De acordo com o "Unpack '25" da Expedia, um relatório de tendências de viagens que entrevistou 25.000 entrevistados de 19 países, 63% das pessoas disseram que provavelmente visitarão um destino fora do comum em sua próxima viagem, As pesquisas realizadas de 1º de setembro de 2023 a 31 de agosto de 2024 mostraram interesse crescente em:

Reims, França

Brescia, Itália

Cozumel, México

Santa Barbara, Califórnia

Waikato, Nova Zelândia

Girona, Espanha

Fukuoka, Japão

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Krabi, Tailândia

Canmore, Canadá

Quais destinos serão a 'bola da vez'?

A United Airlines anunciou neste mês que está expandindo os serviços internacionais para Senegal, Groenlândia e Mongólia no ano que vem, em uma tentativa de capturar o interesse de viagens para o próximo destino "da moda".

Mas há outros motivos pelos quais os turistas estão procurando algo mais tranquilo. Eles tendem a ser mais baratos e relaxantes, disse Greg Schulze (diretor comercial do Expedia Group) à CNBC Travel.

"Destinos alternativos geralmente são mais econômicos para os viajantes... eles podem obter uma experiência superior por menos dinheiro", contou.

Em outro relatório de tendências, publicado pela Booking.com, concluiu que os turistas compartilham o desejo de explorar locais menos visitados.

"Haverá um desejo maior por experiências autênticas, fora do caminho comum", aponta o documento Previsões de viagens para 2025.

Quase 70% dos adultos disseram que querem visitar destinos menos lotados, de acordo com uma pesquisa da Booking.com com mais de 27.700 entrevistados de 33 países.

Um relatório separado da empresa listou 10 "destinos em alta" onde a empresa está vendo um aumento anual no interesse: