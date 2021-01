Closet dos sonhos: saiba como montar o seu

Dia sim, dia também, inúmeras blogueiras mostram, para os seus seguidores, os ambientes bem projetados de suas casas, com direito a espaços reservados para maquiagem e montagem de looks. Seus quartos possuem penteadeira e um espaçoso open closet. Resultado: virou o sonho de muitas pessoas. A seguir, saiba como montar um closet do qual se orgulhar.

Layout e estrutura

Primeira dica: não se precisa de muito espaço para a montagem de closets. Em novos empreendimentos imobiliários, cômodos inteiros são reservados para eles. Contudo, se você possui em casa um quarto de dimensões menores, também pode tentar recriar algo do tipo a partir do design de um guarda-roupa. Ele poderá formar um desenho que, no canto, tenha um módulo maior, ocultando um pequeno closet.

Mas se o seu quarto possuir dimensões maiores ou se houver um outro cômodo da casa só para isto – com área de, no mínimo, cerca de 4 a 6 metros quadrados, melhor. Este poderá ser o closet da sua casa. Veja se ele será só seu ou se ele será dividido com um parceiro, pois isto determinará quantos móveis, nichos e prateleiras serão necessários para completar o espaço.

Normalmente o desenho de layout de closet padrão é em formato de ‘L’ ou ‘U’. Porém, tudo depende da área livre disponível.

Se o closet puder ser amplo, será possível utilizar a área central para colocar, por exemplo, uma ilha com todos os acessórios de looks, como bijuterias e cintos. Ou poderá abrigar um pufe, útil na hora de colocar os sapatos.

Closets pequenos são ambientes com poucos detalhes arquitetônicos. Porém, os closets amplos – como os das blogueiras famosas, sonho de muita gente – além de ter vários armários para roupas, irá apresentar outros recantos especiais também.

Ambiente criado por Ana Spagnuolo e Marcos Ribeiro Ambiente criado por Ana Spagnuolo e Marcos Ribeiro

É o caso da sapateira, da penteadeira e do espelho – tudo para facilitar a montagem dos looks por completo no local.

Em relação às estruturas principais – os guarda-roupas, nichos e prateleiras -, elas mesmas podem ser feitas de vários materiais.

Já existe à venda, em lojas especializadas, diversos tipos diferentes de suportes aramados próprios para composição de closets. Também pode-se utilizar, no lugar, as araras metálicas ou os tradicionais módulos em marcenaria.

Outras soluções não convencionais para estruturas de closets são: as montadas em gesso acartonado e perfis metálicos, alvenaria de tijolos e placas de cimento.

Ambiente criado por Iara Kilaris Ambiente criado por Iara Kilaris

Subdivisão de armários e distribuição de peças

A distribuição dos elementos, ou seja, dos pertences pessoais dentro de um closet, não é muito diferente de como é feita em um guarda-roupas comum. O diferencial, nesse caso, é ter mais área disponível.

Priorize a faixa média superior para o cabideiro de menor altura. E a faixa média inferior para os gaveteiros. E não esqueça de, em alguns locais, criar torres de prateleiras com nichos de diferentes alturas, e também áreas de cabideiros de maior altura – onde ficarão, por exemplo, os vestidos.

No nível bem mais abaixo, pode-se deixar uma área aberta para a colocação de sapatos e caixas organizadoras. Já na parte superior do closet, os nichos mais altos para colocar edredons travesseiros e malas.

Modo sugerido para a distribuição das roupas no closet ou guarda-roupa do quarto:

camisas sociais, calças, saias, casacos e ternos nos cabides;

camisetas, bermudas e blusas que não podem ser pendurados dobrados em prateleiras;

peças menores, principalmente de roupas íntimas e de banho, nas gavetas.

Medidas de todos os módulos de armários para closet:

profundidade armários – aproximadamente 60 cm;

altura nicho central (cabideiro) – 70 a 100 cm;

altura nicho maior (cabideiro) – 130 cm;

altura nichos menores (prateleiras e gavetas) – 15 a 25 cm;

altura nichos superiores – 30 a 40 cm;

altura nichos inferiores – 18 – 25 cm.

Ambiente criado por Bender Arquitetura Ambiente criado por Bender Arquitetura

Personalização da decoração ambiente

Claro que o closet dos sonhos precisa de uma decoração muito bem elaborada. Quando os módulos de armários são abertos e sem fundo, podemos tentar utilizar as paredes atrás como recurso para personalização do ambiente, cobrindo tudo com adesivos ou papel de parede estampado. Mas, de todo modo, as roupas podem cobrir isto e os próprios nichos serem posteriormente fechados, para a preservação das roupas.

Então, neste caso, precisamos trabalhar com as outras superfícies. Inclusive o acabamento externo das portas dos armários ou das peças de prateleiras e nichos já pode dar aquele colorido a mais no cenário. Ademais, podemos cobrir o piso com uma linda peça de tapete e a janela do cômodo com uma cortina.

Para finalizar, colocar pendentes ou um lindo lustre no centro do ambiente. E brincar com as possibilidades de efeitos visuais gerados pela combinação das luzes – rebatidas em espelhos – saídas desta peça e de outros aparelhos de iluminação instalados no local.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.