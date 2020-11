Penteadeira antiga: sugestões para uma decoração feminina

Ter uma penteadeira na decoração do quarto é algo muito importante para algumas garotas. E essa linda peça deve tornar algum cantinho da casa mais colorido, divertido, sofisticado e cheio de charme. Os modelos antigos são encantadores. E reformar uma peça do tipo pode tornar a decoração do quarto bem especial. Penteadeiras, na verdade, não são peças essenciais em uma casa. Mas elas podem fazer toda a diferença na decoração de um quarto; e também podem ser colocadas em banheiros – principalmente de suítes.

Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora

Elas simbolizam aquele momento particular que uma pessoa pode ter para analisar a sua imagem frente ao espelho. É por isso que as penteadeiras também são, muitas vezes, chamadas de “mesas de maquiagem”. O item pode ser o chamariz principal de um cenário, aquela peça que irá enfatizar o estilo de um ambiente, e até pode funcionar de vez em quando como uma escrivaninha. E embora toda penteadeira seja bonita, as antigas parecem mais atraentes.

Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora

Por que renovar uma penteadeira antiga?

Penteadeiras antigas remetem a um passado de esplendor, o auge das grandes artistas, e o tempo em que as mulheres saíam de casa com looks belíssimos, bem elaborados. Quando uma mulher olha para uma penteadeira ela pode pensar que também é especial e que poderá ter a sua imagem transformada só de se olhar ao espelho.

Mas isso não significa que as penteadeiras antigas tenham que ser inseridas em um contexto clássico, retrô ou vintage. Na verdade, uma peça assim pode ganhar ainda mais destaque ao lado de elementos modernos e em um cenário mais atual. Inclusive, a sua beleza pode ser enfatizada através de certos tratamento de superfícies – que deve fazer sentido de acordo com a linguagem da decoração local.

Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora

O motivo dos designers sugerirem algo assim para a decoração de um quarto é o valor do investimento. Infelizmente, é difícil conseguir tamanha qualidade estética e de materialidade em penteadeiras fabricadas nos dias de hoje. Pode valer muito mais a pena tentar recuperar uma penteadeira antiga do que comprar uma nova para casa. Veja, pelos exemplos deste texto, quantas possibilidades há para isto.

Como harmonizar uma penteadeira?

Imagine a mais linda cristaleira antiga na decoração do seu quarto. Gostou da ideia? Como encontrar um jeito de transformar a imagem desta peça em algo mais moderno? Bem, a opção mais simples é lixar o móvel e somente renovar o seu acabamento original, como dar uma nova camada de verniz. Outra ideia ainda melhor é criar uma cobertura totalmente nova, diferente e inesperada. Não limite a criatividade na hora de imaginar o resultado final.

Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora Exemplo de decoração selecionado por Viva Decora

A penteadeira do seu quarto pode ser repintada de uma cor bem neon, ou melhor, bem viva. Ela também pode ser laqueada, revestida com tecido ou placas de espelho – bem chique. Podemos fazer uma intervenção maior, como a troca do espelho que a acompanha – podendo receber pontos de luz ao redor. Ou uma coisa menor, como a mudança dos seus puxadores originais para uns de formato diferente.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.