Cinco drinques com gim para comemorar a chegada da primavera

A primavera chegou e os apreciadores da coquetelaria já têm um tour de bares em São Paulo para curtirem drinques criados para a estação das flores. Para celebrar a estação, o Jardim Botânico Gin convidou bartenders de São Paulo a criarem drinques feitos com a bebida.

A destilaria onde é produzido o Jardim Botânico Gin fica localizada em um casarão centenário da cidade de São Paulo junto a um speakeasy bar. Em sua garrafa feita à mão, o hexágono localizado ao fundo foi inspirado na cidade de São Paulo e seu marco zero.

A partir de amanhã (30) até 10 de outubro, os bares Guarita Bar, São Paulo Urban Distillery, Guilhotina bar, Café Hotel Espresso bar e Sylvester entram na lista dos “5 jardins de botânicos”, com drinques feitos com o Jardim Botânico Gin.

"Primavera de 2003" por Hannah Jácomme

Drinque "Primavera de 2003" por Hannah Jácomme.

O speakeasy bar exclusivo da destilaria onde é feito o Jardim Botânico Gin, São Paulo Urban Distillery, é comandado por Hannah Jácomme, que criou o coquetel "Primavera de 2003" (35 reais), com Jardim Botânico Gim, soda artesanal de manga com pimenta, triple sec, bitter e flores comestíveis.

A escolha do nome é uma homenagem a dois gatos mascotes que viviam no Drosophyla Bar, local onde fica localizado o speakeasy. Os bichanos nasceram na primavera de 2003 e se foram no ano de 2019.

Serviço: Rua Nestor Pestana, 163 - Consolação. (Drosophyla Bar). Horários: Qui: 17h30 à 00h. Sex e sáb: 17h30 à 1h. Dom: 15h à 20h

“Jardim Amarelo” por Jean Ponce

Drinque "Jardim Amarelo" por Jean Ponce.

O Guarita Bar participa com o "Jardim Amarelo" (34 reais), criado pelo sócio da casa e premiado bartender, Jean Ponce. O drinque leva gim Jardim Botânico, licor de casca de laranja, angostura redução de abacaxi, manga, maracujá, folhas de hortelã e "amor".

"Inspirado nas ruas floridas de São Paulo durante a primavera, as flores nos galhos, nos carros, no vento, no chão e nas mãos. O drink remete ao frescor e sabor da estação mais colorida e lúdica do ano, com um toque botânico do gin e o amarelo das frutas", explica Ponce.

Serviço: Rua Simão Álvares, 952 - Pinheiros. Horários: Ter a qui: 18h à 00h. Sex: 18h à 1h45. Sáb: 16h à 1h45. Dom: 16h à 00h

"Cerejeira" por Spencer Amereno Jr.

Drinque "Cerejeira" por Spencer Amereno Jr.

O Guilhotina Bar, que já foi considerado o 15º melhor bar do mundo pela World's 50 Best Bars em 2019, conta com a mixologia de Spencer Amereno Jr. Para o "Os 5 Jardins de Botânicos", Spencer apresenta "Cerejeira" (48 reais), com gim Jardim Botânico, fruta do conde, limão siciliano, Merlet Crème de Framboise e Physalis.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros. Horários: ter a sex: 18h à 1h. Sáb: 17h à 1h

“Petrichor” por Rogério "Frajola" Souza

Drinque "Petrichor" por Rogério "Frajola" Souza.

O Sylvester bar, que tem como sócio o bartender Rogério "Frajola" Souza, apresenta o "Petrichor" (29,90 reais), que significa cheiro de chuva. De autoria própria, leva Jardim Botânico gim, suco de limão, xarope de açúcar, uvas itália, manjericão e clubsoda.

"A inspiração do nome do drink foi trazer a sensação do frescor da chuva para uma época em que normalmente as altas temperaturas podem trazer um clima seco e com pouco verde, principalmente pelo nordeste do Brasil", conta o bartender.

Serviço: Rua Maria Carolina, 745 - Pinheiros. Horários: Seg a qua: 17h às 23h. Qui a sáb: 17h à 1h

"Sunset" por Carina Salazar

Drinque "Sunset" por Carina Salazar.

Com seu conceito diferenciado em relação aos outros bares, o Café Hotel Espresso Bar apresenta cafés e brunchs, mas não fica atrás quando o tema é alta coquetelaria. Também com um nome de peso, Carina Salazar criou o "Sunset" (35 reais), composto por gim Jardim Botânico, purê de yuzu, suco de limão siciliano, ginger beer, calda de amarena, dash de angostura orange e gotas de flor de laranjeira.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 22. Horários: qua a sex: 10h à 1h. Sáb: 8h à 1h. Dom: 8h às 15h