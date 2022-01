Cinco dicas simples para uma xícara de café perfeita

Acordar com um bom café é a certeza de energizar o começo do dia. E dentre as diferentes formas de se preparar esta bebida, eu encontrei uma que me ajuda a focar e pensar em tudo que virá pela frente.

E porque um café precisa de tantos detalhes? Porque a sutileza desperta as diferentes notas e você pode se surpreender com sabores e aromas que vão muito além do café fervendo que normalmente tomamos. Aqui vão cinco dicas de como tomar um bom café.

Café em grãos

Moer na hora ajuda e tirar tudo de melhor presente nos sabores e aroma. Um café moído torna mais rápido o processo de oxidação. A moagem pode ser feita por moedores manuais ou elétricos e os preços variam muito. Mas nem sempre você precisa do mais caro. A maioria dos cafés tem uma moagem específica e eu fico com a média. E aqui você encontra diferentes aromas e sabores que variam conforme produtor, origem geográfica e outros fatores. A torra media costuma ser mais saborosa.

Café coado

Traz mais os sabores e prefiro um filtro chamado Hario V60, que aumenta o contato do café com a água e uma maior abertura na dimensão final. O que permite uma extração mais rápida.

Água

Idealmente a água deve estar perto dos 90 graus e não ferver para não estragar o sabor e aroma, queimando no contato. Há cafeteiras ou chaleiras com esta regulagem. Em cidades altas, geralmente a água ferve com menos de 100 graus e facilita ferver no fogão comum.

Medidas

O preparo geralmente pede receita, de forma a equilibrar tudo. Geralmente uso 200ml de água para cada 16g de café.

Paciência

Por fim, espere e resista. Os aromas e sabores ficarão mais intensos e pronunciados se o café estiver morno. Um bom café ganha nuances e personalidade com a temperatura mais baixa.

Busque a sua maneira e se divirta. O melhor café é aquele que agrada. Há diversas cafeterias especializadas no Brasil que podem ampliar muito os nossos limites. E fuja do açúcar. Café quente e açucarado serve apenas para esconder todo o sabor. Assim como vinhos e cervejas, o café pode ser um grande companheiro de viagens, experiências e render boas conversas.

*João Veloso, diretor de comunicação da BMW