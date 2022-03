Bilionário russo põe Chelsea à venda por R$ 27 bilhões, diz jornal

O bilionário russo Roman Abramovich estaria interessado em vender o clube inglês Chelsea por 4 bilhões de libras (R$ 27,5 bilhões), conforme revelou o jornal britânico "Telegraph" nesta quarta-feira. O suíço Hansjorg Wyss contou ter recebido tal proposta. Pelo menos outros três potenciais compradores também teriam sido procurados. Intermediações estariam por parte de um banco com sede nos Estados Unidos. O Chelsea ainda não se manifestou.

Fontes ouvidas pelo "Telegraph" acreditam que a venda deverá ser firmada na casa dos 2 bilhões de libras (R$ 13,7 bilhões). No entanto, Abramovich já recusou ofertas com valores semelhantes a este. A dívida do clube com o russo é de 1,51 bilhão de libras (R$ 10,4 bilhões).

— Como todos os outros oligarcas, ele (Abramovich) também está em pânico. Abramovich está tentando vender todas as suas vilas na Inglaterra. Ele também quer se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta na terça-feira para comprar o Chelsea de Abramovich — afirmou Wyss ao jornal suíço "Blick".

Empresário do ramo de dispositivos médicos e dono de uma fortuna avaliada em 5,1 bilhões de euros (cerca de 30 bilhões de reais), Wyss, de 86 anos, não descarta uma proposta conjunta para adquirir o clube. No melhor dos mundos para o negócio acontecer, Abramovich poderia até mesmo abrir mão de parte da dívida.

— Até hoje, não sabemos o preço de venda exato. Posso imaginar começar no Chelsea com parceiros. Mas eu tenho que examinar as condições gerais primeiro. Mas o que já posso dizer: definitivamente não estou fazendo algo assim sozinho. Se eu comprar o Chelsea, então com um consórcio composto por seis a sete investidores.

Alvo de possíveis sanções internacionais pelo envolvimento com o governo russo em meio à guerra com a Ucrânia, Abramovich tenta transferir o controle dos blues à fundação de caridade do clube, mas tem esbarrado em detalhes burocráticos e regulatórios. Com isso, a segunda opção, que vem ganhando mais força, é vendê-lo com urgência.