Dia do Uísque: como marcas tradicionais apostam no crescimento do mercado brasileiro

Celebrado hoje, 17, o Dia Internacional do Uísque foi criado na Escócia em 2012 com a proposta de democratizar o consumo da bebida e incentivar a apreciação de diferentes estilos, rótulos e ocasiões — seja em degustações técnicas ou conversas informais. No Brasil, a data coincide com um momento de alta no mercado.

O país aparece entre os dez maiores consumidores globais de uísque escocês, com aumento de 22,8% no volume de exportações em 2024, segundo a Scotch Whisky Association. Foram 52 milhões de garrafas importadas, ante 43 milhões no ano anterior.

O reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) do Scotch Whisky em 2024 reforça essa aproximação, garantindo autenticidade ao produto vendido no país e impulsionando o interesse por versões mais elaboradas. Marcas como The Macallan, Johnnie Walker, Glenmorangie, Royal Salute e House of Suntory apostam em edições limitadas, experiências sensoriais e no atendimento a um consumidor mais atento à origem e ao processo de produção.

The Macallan

Barril de envelhecimento da Macallan. (The Macallan/Divulgação)

Fundada em 1824 na região das Highlands, na Escócia, The Macallan é uma das referências entre os single malts. A marca é reconhecida pela escolha dos barris e pelo tempo de envelhecimento como elemento central do processo. Segundo Gianpaolo Morselli, embaixador da marca no Brasil, o consumidor brasileiro tem demonstrado maior interesse por rótulos premium, o que abre espaço para edições com longa maturação. “A cultura do uísque está em evolução no Brasil. O consumidor brasileiro é curioso, valoriza a tradição e busca qualidade, o que tem ampliado o espaço das expressões premium no mercado", diz Morselli.

Entre os destaques estão The Reach, com 81 anos de envelhecimento, e The Red Collection, com exemplares que chegam a 78 anos.

Johnnie Walker

A marca apresenta duas apostas para este ano. A primeira é a edição limitada Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet, feita em colaboração com a grife francesa Perfect Moment. Inspirado no universo do après-ski, o blend assinado por Emma Walker combina notas de mel salgado, cacau e malte suave. São apenas 200 garrafas no Brasil, com venda no site br.thebar.com por R$ 2.711,90. A embalagem acompanha uma bolsa lateral (side bag) com o design da marca de moda de esqui.

A segunda novidade é global: a coleção Couture Expression, em parceria com o estilista Olivier Rousteing, marca a estreia da plataforma de luxo Johnnie Walker Vault. Cada garrafa traz um blend inspirado nas quatro estações e usa uísques raros, incluindo rótulos fantasmas de destilarias como Brora e Port Dundas. Com apenas 25 unidades por estação, a coleção será lançada no dia 26 de maio por US$ 20 mil cada (cerca de R$ 113 mil). Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.

Glenmorangie

Produzido desde 1843 nas Terras Altas da Escócia, o single malt Glenmorangie é destilado em alambiques de mais de cinco metros de altura, o que contribui para um perfil mais leve. Após ao menos dez anos de envelhecimento em barris de carvalho, o resultado traz notas de laranja, mel, baunilha e pêssego. A marca sugere o consumo puro ou em receitas, como o The Orange Highball. A bebida leva 50 ml de Glenmorangie Original, suco de meia laranja, água tônica e soda, servida com gelo e fatias de laranja.

The Orange Highball

Ingredientes:

50ml Glenmorangie Original, 1/2 laranja, 50ml água tônica, 50ml de soda e fatias de laranja, para decorar

Método:

Faça o suco de meia laranja, em seguida, encha um copo highball com cubos de gelo e fatias de laranja e despeje todos os seus ingredientes por cima.

The House of Suntory

The House of Suntory: Hibiki infusionado com caldo karemaki, vermute dry e bitter de laranja. A combinação evidencia notas salinas, remetendo ao envelhecimento em barril (@kato78/Divulgação)

A marca japonesa promove uma série de eventos no Brasil com foco em experiências sensoriais. Em sua terceira edição, o The House of Suntory Experience 2025: Hibiki e Roku Listening Sessions combina música, coquetelaria e gastronomia inspiradas nos listening bars japoneses. As sessões de Hibiki harmonizam jazz com o blended uísque mais premiado da casa. Já as de Roku combinam música eletrônica com gim artesanal infusionado com botânicos japoneses como yuzu, chá verde e flor de cerejeira.

As sessões acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com ingressos entre R$ 400 e R$ 600, e duração de 1h30. Os convites estão à venda pela plataforma Ingresse.

Royal Salute

Royal Salute 21 Anos Rio de Janeiro Polo Edition: primeiro produto especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro (Divulgação/Divulgação)

A marca britânica trouxe ao Brasil em abril uma edição exclusiva: Royal Salute The Rio de Janeiro Polo Edition. O blend, envelhecido por 21 anos em barris de carvalho, traz notas tropicais como coco e baunilha. Parte de uma coleção que homenageia cidades ligadas ao universo do polo, a garrafa é colecionável e foi pensada para o público brasileiro. O país é hoje o terceiro maior mercado da marca no mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos.