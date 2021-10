Chefs brasileiros inauguram restaurantes em territórios internacionais

Se a moda e a joalheria brasileira já são conhecidas internacionalmente com marcas como Havaianas, Melissa, Hope, Osklen e H.Stern, a gastronomia também vem dando seus passos e apresentando sabores tropicais para outros continentes com chefs inaugurando suas casas nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Na esteira da tendência em propagar uma gastronomia brasileira moderna e competitiva, chefs estrelados como Helena Rizzo e Alex Atala, contribuíram para mudar a imagem padrão e as características da cozinha tupiniquim, adentrando-se por novos territórios culinários.

Nos Estados Unidos, o chef Rodrigo Oliveira, acaba de abrir o restaurante Caboco em Los Angeles, e Manu Buffara, o Ella, em Nova York, no bairro Chelsea. Já na Ásia, o chef Ivan Brehm, do premiado Nouri, em Singapura. A Europa não ficaria de fora com o chef paulistano Rafael Cagali, à frente do Da Terra, restaurante de cozinha brasileira, com duas estrelas no Guia Michelin, em Londres.

Portugal também entrou no mapa da exportação da gastronomia brasileira: o chef Koji Yokomizo, que opera o By Koji em São Paulo desde 2011, acaba de abrir uma nova unidade em Lisboa.

Além de Lisboa, Koji Yokomizo anuncia um ambicioso plano de expansão em outras cidades na Europa, adaptando o modelo para cada mercado.

Salão do By Koji em Lisboa.

Os sócios Meri Maio e Koji Yokozimo, tiveram a ideia de abrir a casa, quando visitaram Portugal, e se deram conta, que além de 10% da população de Portugal ser de brasileiros, o turismo sempre foi um forte aliado desse destino, afora a qualidade de ingredientes, e o fato de que havia poucas opções de cozinha japonesa do estilo do By Koji. O chef Shin, da unidade de Lisboa, já estava morando há alguns anos em Portugal e já havia trabalhado com Koji. O menu segue a linha da matriz brasileira.

A capital portuguesa conta ainda com o chef Pedro Forato, que comanda a Prado Mercearia, na capital portuguesa, e da Fogo de Chão que leva o tradicional churrasco brasileiro para além das fronteiras brasileiras.

A gastronomia nacional também vem colhendo frutos do seu desempenho na cozinha. A Casa do Porco, restaurante paulistano dos chefs Jefferson e Janaina Rueda, alcançou neste mês o 17º lugar na lista "The World's 50 Best Restaurants 2021", tradicional ranking de melhores restaurantes do mundo feito pela revista britânica Restaurant.

Serviço:

Koji Morumbi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 Portão 4. (11) 3624-7710 www.bykojirestaurante.com.br

Koji Lisboa

Endereço: Calçada Marquês de Abrantes, 138. Bairro de Santos-O-Velho www.bykoji.com