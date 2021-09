Rodrigo Oliveira inaugura restaurante brasileiro em Los Angeles

Conhecido por dirigir os premiados restaurantes Mocotó e Balaio IMS em São Paulo, e figurar na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina, o chef Rodrigo Oliveira anuncia a abertura do Caboco, restaurante de comida sertaneja em Los Angeles. O restaurante será aberto oficialmente ao público na próxima quarta-feira (8).

Caboco será a primeira empreitada da dupla Oliveira e Victor Vasconcellos, em parceria com o restaurateur Bill Chait fora do Brasil. Ainda que em outro hemisfério, o restaurante levará as inspirações das diversas regiões do Brasil, culturas multirraciais, unindo com os produtos da Califórnia, a fim de explorar uma nova expressão culinária.

Foi durante uma visita em 2017 que Oliveira e Vasconcellos decidiram que Los Angeles poderia ser a primeira localidade fora do Brasil para abrir um restaurante. “A cidade parecia tão familiar para mim, embora nunca tenha sido. Podem ser as semelhanças com São Paulo, as calorosas boas-vindas que recebemos de todos que conhecemos, ou mesmo dos ‘cartões postais’ que vimos tantas vezes em filmes. E depois tinha a comida”, lembra Oliveira.

“Costumava dizer que adoro cozinhar porque adoro comer mesmo e por isso era impossível não se apaixonar por LA”, conta Vasconcellos ao relembrar a viagem. Agora a cidade norte-americana terá novos temperos e sabores.

O cardápio contará com clássicos de Oliveira como o torresmo, dadinhos de tapioca, salgadinhos brasileiros e mocofava (cozido de pé de boi com sopa de feijão). A amizade entre Oliveira e Vasconcellos também inspiraram novos pratos concebidos de forma colaborativa, como uma moqueca de caju vegetariana, pirarucu e carne de sol caseira.

Espaço dedicado às cachaças artesanais no restaurante Caboco. Espaço dedicado às cachaças artesanais no restaurante Caboco.

Haverá também grande ênfase na nativa brasileira, a mandioca. Incluindo farinha de mandioca, tapioca, tucupi, farofa e batata frita, além de frutas amazônicas e vegetais silvestres do sudeste do Brasil, como a ora-pro-nobis.

Complementando o cardápio haverá cachaças e diversas opções de caipirinhas artesanais. Os drinques serão feitos tanto com frutas cítricas locais, maracujá e uvas, quanto em versões modernas de coquetéis clássicos brasileiros e coquetéis internacionais reinventados com cachaça.

“Aqui estamos nós, depois de muito aprendizado, novos amigos, confusões e uma pandemia, com um restaurante que é exatamente como sonhamos: no tamanho certo, boa localização e, o mais importante, na hora certa. Mais do que nunca, precisamos celebrar a vida, a diversidade e a cooperação, e é disso que se trata Caboco”, finaliza Oliveira.

Serviço

Restaurante Caboco

1850 Industrial Street, Los Angeles

@caboco.la

