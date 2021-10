A Casa do Porco, em SP, é o 17º melhor restaurante do mundo

Comandado pelo casal Jefferson e Janaína Rueda, o restaurante paulistano A Casa do Porco foi eleito nesta terça-feira (5) o 17º melhor restaurante do mundo pelo "The World’s 50 Best Restaurants". Na última edição do ranking, divulgada ainda antes da pandemia, em 2019, "A Casa do Porco" já figurava, mas em 39º. Agora, além de ter subido 22 posições na lista, o restaurante ainda é o único brasileiro entre os 20 melhores do mundo.

“É uma honra estar nesta lista ao lado de grandes chefs do mundo. Penso que esse prêmio é para todo o Brasil, para todos os chefs e restaurantes do nosso país, que representam tão bem a nossa gastronomia. E espero que tão logo a gente possa ter mais brasileiros entre os 50 melhores do mundo”, disse o chef Jefferson Rueda logo após receber o prêmio em uma cerimônia em Antuérpia, na Bélgica.

O primeiro lugar do ranking ficou com o dinamarquês Noma, do chef René Redzep. Mais de mil experts do setor de gastronomia e gourmets viajantes votaram em novembro de 2019 e, depois de um período de 1 ano e meio atípico para toda a indústria da hospitalidade, puderam atualizar os seus votos em março deste ano. Dos 50 chefs da lista, 42 compareceram à cerimônia, em um esforço admirável pela celebração da gastronomia mundial. Apenas os asiáticos não puderam estar presentes, devido às

restrições a viagens ainda vigentes no continente.

A Casa do Porco Bar

Chef Jefferson Rueda A Casa do Porco BarChef Jefferson Rueda

Inaugurado em 2015, "A Casa do Porco" caiu nas graças do circuito gastronômico paulistano por apostar em uma cozinha conceitual brasileira genuína, inovadora, criativa e democrática onde os suínos são os protagonistas do cardápio. O domínio sobre toda a cadeia produtiva também é um diferencial da casa, o que proporciona menus sazonais de

alta cozinha caipira mais ricos em vegetais, inspirados na relação entre o porco e a terra.

Atualmente, o menu degustação d'A Casa do Porco, com oito etapas, custa 165 reais. Há também uma opção de menu degustação 100% vegetariano, incluindo clássicos como o tartar de porco, o sushi de papada e o torresmo de pancetta com goiabada, aqui feitos respectivamente com nabo, cogumelo e queijo coalho.

SERVIÇO / A Casa do Porco

Rua Araújo 124, República - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3258-2578 / Reservas pelo (11) 3258-2578.

de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h.

http://www.acasadoporco.com.br